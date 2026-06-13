Галета с клубникой: самый вкусный летний десерт

Галета с клубникой. Фото: кадр из видео

В сезон клубники особенно хочется простых и домашних десертов, не требующих сложной подготовки. Эта галета — именно такая: хрустящее тесто, ароматная ягодная начинка и нежный баланс сладкого вкуса. Она готовится быстро, но выглядит как из хорошей кондитерской.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Смачна сторінка, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 200 г;

сливочное масло — 80 г;

кисломолочный творог — 100 г;

желток — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 1 ст. л.

Для начинки:

клубника — 300 г;

сахар — 1 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л.;

белок — 1 шт.;

миндальные хлопья;

сахарная пудра для подачи.

Приготовление выпечки. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Смешать муку, масло, творог, желток, соль и сахар и замесить мягкое тесто. Завернуть его и охладить. Клубнику смешать с сахаром и крахмалом. Раскатать тесто, выложить начинку, оставляя края свободными, и слегка завернуть их внутрь. Смазать края белком, посыпать миндальными лепестками. Выпекать до золотистого цвета, после остывания посыпать сахарной пудрой.

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