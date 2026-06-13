Галета с клубникой: самый вкусный летний десерт
В сезон клубники особенно хочется простых и домашних десертов, не требующих сложной подготовки. Эта галета — именно такая: хрустящее тесто, ароматная ягодная начинка и нежный баланс сладкого вкуса. Она готовится быстро, но выглядит как из хорошей кондитерской.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Смачна сторінка, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 200 г;
- сливочное масло — 80 г;
- кисломолочный творог — 100 г;
- желток — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 1 ст. л.
Для начинки:
- клубника — 300 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- крахмал — 1 ст. л.;
- белок — 1 шт.;
- миндальные хлопья;
- сахарная пудра для подачи.
Способ приготовления
- Смешать муку, масло, творог, желток, соль и сахар и замесить мягкое тесто. Завернуть его и охладить.
- Клубнику смешать с сахаром и крахмалом.
- Раскатать тесто, выложить начинку, оставляя края свободными, и слегка завернуть их внутрь.
- Смазать края белком, посыпать миндальными лепестками.
- Выпекать до золотистого цвета, после остывания посыпать сахарной пудрой.
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