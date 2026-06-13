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Главная Вкус Галета с клубникой: самый вкусный летний десерт

Галета с клубникой: самый вкусный летний десерт

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 14:44
Галета с клубникой: самый вкусный летний десерт
Галета с клубникой. Фото: кадр из видео

В сезон клубники особенно хочется простых и домашних десертов, не требующих сложной подготовки. Эта галета — именно такая: хрустящее тесто, ароматная ягодная начинка и нежный баланс сладкого вкуса. Она готовится быстро, но выглядит как из хорошей кондитерской.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Смачна сторінка, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 200 г;
  • сливочное масло — 80 г;
  • кисломолочный творог — 100 г;
  • желток — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ст. л.

Для начинки:

  • клубника — 300 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • белок — 1 шт.;
  • миндальные хлопья;
  • сахарная пудра для подачи.
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Приготовление выпечки. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Смешать муку, масло, творог, желток, соль и сахар и замесить мягкое тесто. Завернуть его и охладить.
  2. Клубнику смешать с сахаром и крахмалом.
  3. Раскатать тесто, выложить начинку, оставляя края свободными, и слегка завернуть их внутрь.
  4. Смазать края белком, посыпать миндальными лепестками.
  5. Выпекать до золотистого цвета, после остывания посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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