"Галицькі бутерброди": рецепт смачної закуски
Дата публікації: 22 квітня 2026 15:44
Бутерброди з намазкою.
Ці бутерброди — справжня знахідка для швидкої та смачної закуски. Поєднання ніжної яєчної намазки, хрумкого хліба та пікантної маринованої цибулі створює яскравий і насичений смак. Такий рецепт приготування легко повторити, а результат виглядає апетитно навіть на святковому столі.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- чорний хліб — 8 скибок;
- червона цибуля — 1/2 шт.;
- яйця варені — 7 шт.;
- мариновані огірки — 4 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- листя салату або шпинат — 8 шт.
Для маринаду:
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 5 ч. л.
Для заправки:
- майонез — 3 ст. л.;
- чорний перець — щіпка;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- цедра лимона — 1/2 ч. л.;
- гірчиця в зернах — 1,5 ч. л.
Спосіб приготування
- Хліб підсушити на сковорідці до легкої скоринки.
- Цибулю нарізати, змішати з сіллю, цукром і лимонним соком та залишити маринуватися.
- Яйця подрібнити, додати нарізані огірки, зелень і перемішати.
- Окремо змішати інгредієнти для заправки, додати до основи та довести до консистенції намазки.
- На хліб викласти листя салату, зверху рівномірно розподілити начинку й додати мариновану цибулю.
