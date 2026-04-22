"Галицькі бутерброди": рецепт смачної закуски

Бутерброди з намазкою.

Ці бутерброди — справжня знахідка для швидкої та смачної закуски. Поєднання ніжної яєчної намазки, хрумкого хліба та пікантної маринованої цибулі створює яскравий і насичений смак. Такий рецепт приготування легко повторити, а результат виглядає апетитно навіть на святковому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

чорний хліб — 8 скибок;

червона цибуля — 1/2 шт.;

яйця варені — 7 шт.;

мариновані огірки — 4 шт.;

петрушка — 1 пучок;

зелена цибуля — 1 пучок;

листя салату або шпинат — 8 шт.

Для маринаду:

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

лимонний сік — 5 ч. л.

Для заправки:

майонез — 3 ст. л.;

чорний перець — щіпка;

лимонний сік — 1 ст. л.;

цедра лимона — 1/2 ч. л.;

гірчиця в зернах — 1,5 ч. л.

Готові бутерброди.

Спосіб приготування

Хліб підсушити на сковорідці до легкої скоринки. Цибулю нарізати, змішати з сіллю, цукром і лимонним соком та залишити маринуватися. Яйця подрібнити, додати нарізані огірки, зелень і перемішати. Окремо змішати інгредієнти для заправки, додати до основи та довести до консистенції намазки. На хліб викласти листя салату, зверху рівномірно розподілити начинку й додати мариновану цибулю.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.