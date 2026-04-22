Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак "Галицькі бутерброди": рецепт смачної закуски

"Галицькі бутерброди": рецепт смачної закуски

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 15:44
"Галицькі бутерброди": рецепт смачної закуски
Бутерброди з намазкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ці бутерброди — справжня знахідка для швидкої та смачної закуски. Поєднання ніжної яєчної намазки, хрумкого хліба та пікантної маринованої цибулі створює яскравий і насичений смак. Такий рецепт приготування легко повторити, а результат виглядає апетитно навіть на святковому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • чорний хліб — 8 скибок;
  • червона цибуля — 1/2 шт.;
  • яйця варені — 7 шт.;
  • мариновані огірки — 4 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • листя салату або шпинат — 8 шт.

Для маринаду:

  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 5 ч. л.

Для заправки:

Читайте також:
  • майонез — 3 ст. л.;
  • чорний перець — щіпка;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • цедра лимона — 1/2 ч. л.;
  • гірчиця в зернах — 1,5 ч. л.
Готові бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Хліб підсушити на сковорідці до легкої скоринки.
  2. Цибулю нарізати, змішати з сіллю, цукром і лимонним соком та залишити маринуватися.
  3. Яйця подрібнити, додати нарізані огірки, зелень і перемішати. 
  4. Окремо змішати інгредієнти для заправки, додати до основи та довести до консистенції намазки.
  5. На хліб викласти листя салату, зверху рівномірно розподілити начинку й додати мариновану цибулю.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації