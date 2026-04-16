Головна Смак Крем-намазка з редиски за 2 хвилини: зберігається в холодильнику до 5 днів

Крем-намазка з редиски за 2 хвилини: зберігається в холодильнику до 5 днів

Дата публікації: 16 квітня 2026 16:44
Крем-намазка з редиски за 2 хвилини: зберігається в холодильнику до 5 днів
Крем-намазка з редиски. Фото: smachnenke.com.ua

Ця намазка приємно дивує своєю свіжістю та легкістю. Поєднання хрусткої редиски й ніжного крем-сиру створює ідеальну текстуру для тостів і бутербродів. Готується за лічені хвилини, а смак виходить яскравим і насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редис — 240 г;
  • сіль — щіпка;
  • зелена цибуля — приблизно 30 стебел;
  • цибуля-шалот — 1 шт.;
  • крем-сир — 230 г.
Хліб з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Редис подрібнити або натерти, додати сіль і залишити на кілька хвилин, після чого відтиснути зайву рідину.
  2. Зелену цибулю та шалот дрібно нарізати, додати до редиски разом із крем-сиром.
  3. Усе добре перемішати до однорідної кремової консистенції. Готову намазку охолодити перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
