Крем-намазка з редиски за 2 хвилини: зберігається в холодильнику до 5 днів

Крем-намазка з редиски. Фото: smachnenke.com.ua

Ця намазка приємно дивує своєю свіжістю та легкістю. Поєднання хрусткої редиски й ніжного крем-сиру створює ідеальну текстуру для тостів і бутербродів. Готується за лічені хвилини, а смак виходить яскравим і насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

редис — 240 г;

сіль — щіпка;

зелена цибуля — приблизно 30 стебел;

цибуля-шалот — 1 шт.;

крем-сир — 230 г.

Хліб з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Редис подрібнити або натерти, додати сіль і залишити на кілька хвилин, після чого відтиснути зайву рідину. Зелену цибулю та шалот дрібно нарізати, додати до редиски разом із крем-сиром. Усе добре перемішати до однорідної кремової консистенції. Готову намазку охолодити перед подачею.

