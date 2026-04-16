Крем-намазка из редиса за 2 минуты: хранится в холодильнике до 5 дней

Крем-намазка из редиса. Фото: smachnenke.com.ua

Эта намазка приятно удивляет своей свежестью и легкостью. Сочетание хрустящего редиса и нежного крем-сыра создает идеальную текстуру для тостов и бутербродов. Готовится за считанные минуты, а вкус получается ярким и насыщенным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 240 г;

соль — щепотка;

зеленый лук — примерно 30 стеблей;

лук-шалот — 1 шт.;

крем-сыр — 230 г.

Хлеб с намазкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Редис измельчить или натереть, добавить соль и оставить на несколько минут, после чего отжать лишнюю жидкость. Зеленый лук и шалот мелко нарезать, добавить к редису вместе с крем-сыром. Все хорошо перемешать до однородной кремовой консистенции. Готовую намазку охладить перед подачей.

