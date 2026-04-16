Крем-намазка из редиса за 2 минуты: хранится в холодильнике до 5 дней
Дата публикации 16 апреля 2026 16:44
Эта намазка приятно удивляет своей свежестью и легкостью. Сочетание хрустящего редиса и нежного крем-сыра создает идеальную текстуру для тостов и бутербродов. Готовится за считанные минуты, а вкус получается ярким и насыщенным.
Вам понадобится:
- редис — 240 г;
- соль — щепотка;
- зеленый лук — примерно 30 стеблей;
- лук-шалот — 1 шт.;
- крем-сыр — 230 г.
Способ приготовления
- Редис измельчить или натереть, добавить соль и оставить на несколько минут, после чего отжать лишнюю жидкость.
- Зеленый лук и шалот мелко нарезать, добавить к редису вместе с крем-сыром.
- Все хорошо перемешать до однородной кремовой консистенции. Готовую намазку охладить перед подачей.
