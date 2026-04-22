"Галицкие бутерброды": рецепт вкусной закуски

Бутерброды с намазкой.

Эти бутерброды — настоящая находка для быстрой и вкусной закуски. Сочетание нежной яичной намазки, хрустящего хлеба и пикантного маринованного лука создает яркий и насыщенный вкус. Такой рецепт приготовления легко повторить, а результат выглядит аппетитно даже на праздничном столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

черный хлеб — 8 ломтиков;

красный лук — 1/2 шт.;

яйца вареные — 7 шт.;

маринованные огурцы — 4 шт.;

петрушка — 1 пучок;

зеленый лук — 1 пучок;

листья салата или шпинат — 8 шт.

Для маринада:

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

лимонный сок — 5 ч. л.

Для заправки:

майонез — 3 ст. л.;

черный перец — щепотка;

лимонный сок — 1 ст. л.;

цедра лимона — 1/2 ч. л.;

горчица в зернах — 1,5 ч. л.

Готовые бутерброды.

Способ приготовления

Хлеб подсушить на сковородке до легкой корочки. Лук нарезать, смешать с солью, сахаром и лимонным соком и оставить мариноваться. Яйца измельчить, добавить нарезанные огурцы, зелень и перемешать. Отдельно смешать ингредиенты для заправки, добавить к основе и довести до консистенции намазки. На хлеб выложить листья салата, сверху равномерно распределить начинку и добавить маринованный лук.

