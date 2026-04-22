Главная Вкус "Галицкие бутерброды": рецепт вкусной закуски

"Галицкие бутерброды": рецепт вкусной закуски

Дата публикации 22 апреля 2026 15:44
"Галицкие бутерброды": рецепт вкусной закуски
Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua

Эти бутерброды — настоящая находка для быстрой и вкусной закуски. Сочетание нежной яичной намазки, хрустящего хлеба и пикантного маринованного лука создает яркий и насыщенный вкус. Такой рецепт приготовления легко повторить, а результат выглядит аппетитно даже на праздничном столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • черный хлеб — 8 ломтиков;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • яйца вареные — 7 шт.;
  • маринованные огурцы — 4 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • листья салата или шпинат — 8 шт.

Для маринада:

  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 5 ч. л.

Для заправки:

  • майонез — 3 ст. л.;
  • черный перец — щепотка;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • цедра лимона — 1/2 ч. л.;
  • горчица в зернах — 1,5 ч. л.
рецепт намазки на хліб
Готовые бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Хлеб подсушить на сковородке до легкой корочки.
  2. Лук нарезать, смешать с солью, сахаром и лимонным соком и оставить мариноваться.
  3. Яйца измельчить, добавить нарезанные огурцы, зелень и перемешать.
  4. Отдельно смешать ингредиенты для заправки, добавить к основе и довести до консистенции намазки.
  5. На хлеб выложить листья салата, сверху равномерно распределить начинку и добавить маринованный лук.

яйца бутерброд рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
