"Галицкие бутерброды": рецепт вкусной закуски
Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 15:44
Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua
Эти бутерброды — настоящая находка для быстрой и вкусной закуски. Сочетание нежной яичной намазки, хрустящего хлеба и пикантного маринованного лука создает яркий и насыщенный вкус. Такой рецепт приготовления легко повторить, а результат выглядит аппетитно даже на праздничном столе.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- черный хлеб — 8 ломтиков;
- красный лук — 1/2 шт.;
- яйца вареные — 7 шт.;
- маринованные огурцы — 4 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- зеленый лук — 1 пучок;
- листья салата или шпинат — 8 шт.
Для маринада:
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 5 ч. л.
Для заправки:
- майонез — 3 ст. л.;
- черный перец — щепотка;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- цедра лимона — 1/2 ч. л.;
- горчица в зернах — 1,5 ч. л.
Способ приготовления
- Хлеб подсушить на сковородке до легкой корочки.
- Лук нарезать, смешать с солью, сахаром и лимонным соком и оставить мариноваться.
- Яйца измельчить, добавить нарезанные огурцы, зелень и перемешать.
- Отдельно смешать ингредиенты для заправки, добавить к основе и довести до консистенции намазки.
- На хлеб выложить листья салата, сверху равномерно распределить начинку и добавить маринованный лук.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама