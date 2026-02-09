Гарбуз + яйця — рецепт сніданку без духовки та борошна

Сніданок з гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз + яйця — це просте поєднання, яке легко перетворюється на ідеальний домашній сніданок. Без духовки, без борошна, з ніжною текстурою та ароматом яблук — саме той рецепт, який хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke, передають Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

гарбуз — 400 г;

яблука — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

кефір — 1/2 склянки;

манка — 1/2 склянки;

ванільний цукор — 1/2 ч. л.;

цукор або цукрозамінник — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

розпушувач — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

вершкове масло — для змащування сковороди;

мед — для подачі.

Спосіб приготування

Гарбуз нарізати невеликими шматочками та приготувати на парі до повної м’якості. Теплий гарбуз розім’яти в однорідне пюре без грудочок і дати йому трохи охолонути.

Гарбуз та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Яйця з’єднати з кефіром, додати дрібку солі, цукор або цукрозамінник та ванільний цукор. Суміш ретельно перемішати до однорідності. Додати манку, знову перемішати й залишити масу на 10 хвилин, щоб манка набухла. Після цього додати лимонний сік і розпушувач, обережно перемішати та вмішати гарбузове пюре. Тісто має вийти ніжним і не надто густим.

Нарізані яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Яблука нарізати тонкими скибками. За бажанням частину яблук можна додати безпосередньо в тісто або викласти їх лише зверху для красивого вигляду. Сковороду змастити вершковим маслом, вилити тісто, розрівняти поверхню й викласти яблучні скибки. Готувати під кришкою на мінімальному вогні протягом 15–20 хвилин, доки низ підрум’яниться, а середина стане ніжною та пропеченою.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.