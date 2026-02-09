Гарбуз + яйця — рецепт сніданку без духовки та борошна

Гарбуз + яйця — улюблений сніданок без духовки та борошна
Гарбуз + яйця — це просте поєднання, яке легко перетворюється на ідеальний домашній сніданок. Без духовки, без борошна, з ніжною текстурою та ароматом яблук — саме той рецепт, який хочеться повторювати знову і знову.
Рецепт опублікували Smachnenke, передають Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 400 г;
- яблука — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- кефір — 1/2 склянки;
- манка — 1/2 склянки;
- ванільний цукор — 1/2 ч. л.;
- цукор або цукрозамінник — 1 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- вершкове масло — для змащування сковороди;
- мед — для подачі.
Спосіб приготування
Гарбуз нарізати невеликими шматочками та приготувати на парі до повної м’якості. Теплий гарбуз розім’яти в однорідне пюре без грудочок і дати йому трохи охолонути.
Яйця з’єднати з кефіром, додати дрібку солі, цукор або цукрозамінник та ванільний цукор. Суміш ретельно перемішати до однорідності. Додати манку, знову перемішати й залишити масу на 10 хвилин, щоб манка набухла. Після цього додати лимонний сік і розпушувач, обережно перемішати та вмішати гарбузове пюре. Тісто має вийти ніжним і не надто густим.
Яблука нарізати тонкими скибками. За бажанням частину яблук можна додати безпосередньо в тісто або викласти їх лише зверху для красивого вигляду. Сковороду змастити вершковим маслом, вилити тісто, розрівняти поверхню й викласти яблучні скибки. Готувати під кришкою на мінімальному вогні протягом 15–20 хвилин, доки низ підрум’яниться, а середина стане ніжною та пропеченою.
