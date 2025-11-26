Відео
Головна Смак Мармурова гарбузово-сирна запіканка — смачна та корисна випічка

Мармурова гарбузово-сирна запіканка — смачна та корисна випічка

Дата публікації: 26 листопада 2025 01:04
Оновлено: 17:11
Мармурова гарбузово-сирна запіканка — корисний рецепт з фото та легке приготування
Мармурова гарбузово-сирна запіканка. Фото: кадр з відео

Ця запіканка дарує осені новий смак і доводить, що гарбуз може бути не лише корисним, а й напрочуд ніжним у десертах. Поєднання яскравої гарбузової маси та кремової сирної начинки створює красивий мармуровий малюнок, який робить випічку особливо святковою. Страва готується легко, виглядає ефектно та наповнює дім теплом і ароматом справжньої осені.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 700 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • ванільний цукор — 1 пак.;
  • кукурудзяний крохмаль — 50 г.

Для сирної маси:

  • кисломолочний сир — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 пак.;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г;
  • молоко — 100 мл.

Спосіб приготування

Підготувати гарбуз, нарізавши його кубиками та відваривши або запікши до м’якої консистенції, після чого подрібнити його до однорідної маси. Додати яйця, цукор, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль, перемішати до густої кремової структури. 

рецепт запіканки з гарбузом
Шматочки гарбуза. Фото: кадр з відео

Для сирної частини з’єднати кисломолочний сир з яйцями, цукром, ванільним цукром, крохмалем та молоком, перетерти або збити до гладкості. 

рецепт запіканки з гарбузом та сиром
Сирна та гарбузова маса. Фото: кадр з відео

У форму для випікання викладати дві маси по черзі, створюючи мармуровий візерунок легкими рухами ложки або шпателя. 

рецепт гарбузово-сирної запіканки
Гарбузово-сирна запіканка. Фото: кадр з відео

Випікати у розігрітій духовці за температури 170-180 ºC до щільної, пружної текстури та рівномірного рум’янцю. Дати запіканці охолонути перед подачею, щоб вона краще тримала форму та зберегла мармуровий малюнок.

гарбуз десерт рецепт випічка кисломолочний сир запіканки
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
