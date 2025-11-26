Видео
Видео

Мраморная тыквенно-творожная запеканка — вкусная полезная выпечка

Мраморная тыквенно-творожная запеканка — вкусная полезная выпечка

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 01:04
обновлено: 17:11
Мраморная тыквенно-творожная запеканка — полезный рецепт с фото и легкое приготовление
Мраморная тыквенно-сырная. Фото: кадр из видео

Эта запеканка дарит осени новый вкус и доказывает, что тыква может быть не только полезной, но и удивительно нежной в десертах. Сочетание яркой тыквенной массы и кремовой творожной начинки создает красивый мраморный рисунок, который делает выпечку особенно праздничной. Блюдо готовится легко, выглядит эффектно и наполняет дом теплом и ароматом настоящей осени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 700 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • ванильный сахар — 1 пак;
  • кукурузный крахмал — 50 г.

Для творожной массы:

  • творог — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 пак;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • молоко — 100 мл.

Способ приготовления

Подготовить тыкву, нарезав ее кубиками и отварив или запекая до мягкой консистенции, после чего измельчить ее до однородной массы. Добавить яйца, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал, перемешать до густой кремовой структуры.

рецепт запіканки з гарбузом
Кусочки тыквы. Фото: кадр из видео

Для творожной части соединить творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и молоком, перетереть или взбить до гладкости.

рецепт запіканки з гарбузом та сиром
Творожная и тыквенная масса. Фото: кадр из видео

В форму для выпекания выкладывать две массы поочередно, создавая мраморный узор легкими движениями ложки или шпателя.

рецепт гарбузово-сирної запіканки
Тыквенно-творожная запеканка. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой духовке при температуре 170-180 ºC до плотной, упругой текстуры и равномерного румянца. Дать запеканке остыть перед подачей, чтобы она лучше держала форму и сохранила мраморный рисунок.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
