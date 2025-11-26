Мраморная тыквенно-творожная запеканка — полезный рецепт с фото и легкое приготовление

Мраморная тыквенно-творожная запеканка — вкусная полезная выпечка
Эта запеканка дарит осени новый вкус и доказывает, что тыква может быть не только полезной, но и удивительно нежной в десертах. Сочетание яркой тыквенной массы и кремовой творожной начинки создает красивый мраморный рисунок, который делает выпечку особенно праздничной. Блюдо готовится легко, выглядит эффектно и наполняет дом теплом и ароматом настоящей осени.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.
Вам понадобится:
- тыква — 700 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 60 г;
- ванильный сахар — 1 пак;
- кукурузный крахмал — 50 г.
Для творожной массы:
- творог — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 пак;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- молоко — 100 мл.
Способ приготовления
Подготовить тыкву, нарезав ее кубиками и отварив или запекая до мягкой консистенции, после чего измельчить ее до однородной массы. Добавить яйца, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал, перемешать до густой кремовой структуры.
Для творожной части соединить творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и молоком, перетереть или взбить до гладкости.
В форму для выпекания выкладывать две массы поочередно, создавая мраморный узор легкими движениями ложки или шпателя.
Выпекать в разогретой духовке при температуре 170-180 ºC до плотной, упругой текстуры и равномерного румянца. Дать запеканке остыть перед подачей, чтобы она лучше держала форму и сохранила мраморный рисунок.
