Мраморная тыквенно-творожная запеканка — полезный рецепт с фото и легкое приготовление

Мраморная тыквенно-сырная. Фото: кадр из видео

Эта запеканка дарит осени новый вкус и доказывает, что тыква может быть не только полезной, но и удивительно нежной в десертах. Сочетание яркой тыквенной массы и кремовой творожной начинки создает красивый мраморный рисунок, который делает выпечку особенно праздничной. Блюдо готовится легко, выглядит эффектно и наполняет дом теплом и ароматом настоящей осени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.

Вам понадобится:

тыква — 700 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 60 г;

ванильный сахар — 1 пак;

кукурузный крахмал — 50 г.

Для творожной массы:

творог — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 пак;

кукурузный крахмал — 20 г;

молоко — 100 мл.

Способ приготовления

Подготовить тыкву, нарезав ее кубиками и отварив или запекая до мягкой консистенции, после чего измельчить ее до однородной массы. Добавить яйца, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал, перемешать до густой кремовой структуры.

Кусочки тыквы. Фото: кадр из видео

Для творожной части соединить творог с яйцами, сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и молоком, перетереть или взбить до гладкости.

Творожная и тыквенная масса. Фото: кадр из видео

В форму для выпекания выкладывать две массы поочередно, создавая мраморный узор легкими движениями ложки или шпателя.

Тыквенно-творожная запеканка. Фото: кадр из видео

Выпекать в разогретой духовке при температуре 170-180 ºC до плотной, упругой текстуры и равномерного румянца. Дать запеканке остыть перед подачей, чтобы она лучше держала форму и сохранила мраморный рисунок.

