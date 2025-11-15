Натуральные тыквенные конфеты без сахара — рецепт полезного десерта

Тыквенные конфеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Хотите сладкое без угрызений совести? Эти тыквенные конфеты не содержат сахара, яиц и лишних калорий, но при этом на вкус невероятно нежно и ароматно. Они имеют насыщенный цвет, легкую цитрусовую нотку и приятную текстуру, а готовятся просто — из натуральных продуктов, без выпечки и длительного охлаждения.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

тыква — 1 шт.;

тыквенное пюре — 370-400 г;

апельсиновый сок — 100 мл.;

желатин — 10-15 г;

мед — 2 ст. л. (или 1 ст. л. сахара по желанию).

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры, нарезать кусочками и запечь в духовке или отварить до мягкости. Затем перебить блендером в пюре до однородной густой консистенции без лишней жидкости.

Запеченная тыква. Фото: smakuiemo.com.ua

В сотейнике соединить тыквенное пюре, апельсиновый сок и мед. Если хотите более сладкий вариант, добавьте немного сахара. Нагреть смесь на слабом огне, не доводя до кипения.

Тыквенное пюре. Фото: smakuiemo.com.ua

Желатин залить несколькими ложками холодной воды, оставить для набухания. Затем добавить к горячей тыквенной массе и перемешать до полного растворения.

Приготовление десерта. Фото: smakuiemo.com.ua

Полученную смесь разлить в форму, застеленную пергаментом или силиконовую, и оставить при комнатной температуре до застывания. Затем поставить в холодильник на 2-3 часа.

Тыквенный десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда масса застынет, нарезать кубиками или фигурными кусочками. По желанию обвалять в кокосовой стружке или измельченных орехах — получится еще вкуснее и эффектнее.

