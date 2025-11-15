Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Натуральные тыквенные конфеты без сахара и яиц — рецепт десерта

Натуральные тыквенные конфеты без сахара и яиц — рецепт десерта

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 03:04
обновлено: 16:58
Натуральные тыквенные конфеты без сахара — рецепт полезного десерта
Тыквенные конфеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Хотите сладкое без угрызений совести? Эти тыквенные конфеты не содержат сахара, яиц и лишних калорий, но при этом на вкус невероятно нежно и ароматно. Они имеют насыщенный цвет, легкую цитрусовую нотку и приятную текстуру, а готовятся просто — из натуральных продуктов, без выпечки и длительного охлаждения.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Натуральные тыквенные конфеты без сахара и яиц - простой рецепт десерта

Вам понадобится:

  • тыква — 1 шт.;
  • тыквенное пюре — 370-400 г;
  • апельсиновый сок — 100 мл.;
  • желатин — 10-15 г;
  • мед — 2 ст. л. (или 1 ст. л. сахара по желанию).

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры, нарезать кусочками и запечь в духовке или отварить до мягкости. Затем перебить блендером в пюре до однородной густой консистенции без лишней жидкости.

натуральні гарбузові цукерки
Запеченная тыква. Фото: smakuiemo.com.ua

В сотейнике соединить тыквенное пюре, апельсиновый сок и мед. Если хотите более сладкий вариант, добавьте немного сахара. Нагреть смесь на слабом огне, не доводя до кипения.

прості натуральні гарбузові цукерки
Тыквенное пюре. Фото: smakuiemo.com.ua

Желатин залить несколькими ложками холодной воды, оставить для набухания. Затем добавить к горячей тыквенной массе и перемешать до полного растворения.

смачні натуральні гарбузові цукерки
Приготовление десерта. Фото: smakuiemo.com.ua

Полученную смесь разлить в форму, застеленную пергаментом или силиконовую, и оставить при комнатной температуре до застывания. Затем поставить в холодильник на 2-3 часа.

корисні натуральні гарбузові цукерки
Тыквенный десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда масса застынет, нарезать кубиками или фигурными кусочками. По желанию обвалять в кокосовой стружке или измельченных орехах — получится еще вкуснее и эффектнее.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

сладости тыква десерт рецепт конфеты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации