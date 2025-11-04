Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт из тыквы за 10 минут — десерт осени без духовки

Торт из тыквы за 10 минут — десерт осени без духовки

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 03:04
обновлено: 15:11
Торт из тыквы за 10 минут без духовки — самый вкусный осенний десерт
Торт из тыквы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт из тыквы — настоящее украшение осени. Он готовится без духовки, а по вкусу не уступает лучшим пирожным. Нежный крем, аромат тыквы и легкая ванильная нотка создают идеальное сочетание. Идеальный десерт для семейного чаепития или праздничного вечера.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква вареная — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 30 г;
  • молоко — 400 мл.;
  • мука — 200 г;
  • растительное масло — 45-50 г.

Для крема:

  • быстрорастворимый желатин — 20 г;
  • вода холодная — 50 мл.;
  • сметана или густой йогурт — 500 г;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 10 г.

Способ приготовления

Очистить тыкву от кожуры и семян, нарезать кубиками и отварить в небольшом количестве воды 10-15 минут до мягкости. Измельчить в пюре и дать остыть. Добавить к тыквенному пюре яйца, соль, сахар и молоко, перемешать венчиком до однородности. Всыпать просеянную муку, влить масло и еще раз размешать. Тесто должно быть густым, ароматным и ярко-оранжевым. Обжарить блины на разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны, пока не появится румяная корочка. Остудить, затем скрутить каждый блинчик в рулет и нарезать полосками шириной 1 см.

торт з гарбузом без випічки
Тыквенные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема развести желатин в холодной воде и оставить набухать. Смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром, растопить желатин в микроволновке до жидкого состояния и добавить к сметанной массе, перемешать венчиком. Переложить нарезанные блины в миску, залить кремом и осторожно перемешать, чтобы все кусочки покрылись равномерно.

рецепт торта з гарбузовими млинцями
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить смесь в разъемную форму, застеленную пленкой или пергаментом, разровнять верх и поставить в холодильник на 2-3 часа. Когда торт застынет, снять форму — и перед вами настоящее осеннее наслаждение: мягкий, сочный, с ароматом ванили и тыквы.

смачний торт з гарбузом без випічки
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт из тыквы без духовки получается легким и праздничным. Это идеальный десерт для осеннего чаепития, который готовится быстро, но выглядит как из профессиональной кондитерской.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

тыква десерт торт рецепт без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации