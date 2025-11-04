Торт из тыквы за 10 минут без духовки — самый вкусный осенний десерт

Торт из тыквы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт из тыквы — настоящее украшение осени. Он готовится без духовки, а по вкусу не уступает лучшим пирожным. Нежный крем, аромат тыквы и легкая ванильная нотка создают идеальное сочетание. Идеальный десерт для семейного чаепития или праздничного вечера.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

тыква вареная — 300 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 30 г;

молоко — 400 мл.;

мука — 200 г;

растительное масло — 45-50 г.

Для крема:

быстрорастворимый желатин — 20 г;

вода холодная — 50 мл.;

сметана или густой йогурт — 500 г;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г.

Способ приготовления

Очистить тыкву от кожуры и семян, нарезать кубиками и отварить в небольшом количестве воды 10-15 минут до мягкости. Измельчить в пюре и дать остыть. Добавить к тыквенному пюре яйца, соль, сахар и молоко, перемешать венчиком до однородности. Всыпать просеянную муку, влить масло и еще раз размешать. Тесто должно быть густым, ароматным и ярко-оранжевым. Обжарить блины на разогретой сковороде по 1 минуте с каждой стороны, пока не появится румяная корочка. Остудить, затем скрутить каждый блинчик в рулет и нарезать полосками шириной 1 см.

Тыквенные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема развести желатин в холодной воде и оставить набухать. Смешать сметану с сахаром и ванильным сахаром, растопить желатин в микроволновке до жидкого состояния и добавить к сметанной массе, перемешать венчиком. Переложить нарезанные блины в миску, залить кремом и осторожно перемешать, чтобы все кусочки покрылись равномерно.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить смесь в разъемную форму, застеленную пленкой или пергаментом, разровнять верх и поставить в холодильник на 2-3 часа. Когда торт застынет, снять форму — и перед вами настоящее осеннее наслаждение: мягкий, сочный, с ароматом ванили и тыквы.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт из тыквы без духовки получается легким и праздничным. Это идеальный десерт для осеннего чаепития, который готовится быстро, но выглядит как из профессиональной кондитерской.

