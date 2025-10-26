Пирог с тыквой — простой рецепт осеннего десерта без миксера

Пирог с тыквой — просто перемешать все вилкой, отличный десерт
Этот пирог — настоящая находка для осенних вечеров. Мягкий, влажный, ароматный, с легким привкусом апельсиновой цедры и ореховым штрейзелем сверху — он пахнет уютом и теплом. Готовится настолько просто, что даже миксер не нужен: все ингредиенты достаточно перемешать обычной вилкой. Результат — идеальный домашний десерт к чаю или утреннему кофе.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- тыква тертая — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- кокосовая стружка — 50 г;
- масло — 80 г;
- соль — щепотка;
- апельсиновая цедра — по своему вкусу;
- разрыхлитель — 2,5 ч. л.;
- мука — около 250 г;
- кефир — 150 г.
Для штрейзеля:
- мука — 50 г;
- сахар — 50 г;
- орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 70 г;
- сливочное масло — 40 г.
Способ приготовления
Тыкву натереть на средней терке. Добавить яйца, сахар, соль, кокосовую стружку, апельсиновую цедру и масло. Все тщательно перемешать вилкой — тесто должно стать однородным и ярко-оранжевым.
Влить кефир, а затем постепенно добавить муку, смешанную с разрыхлителем. Консистенция должна быть похожа на бисквитную массу — не слишком жидкую, но и не густую.
Форму для выпекания застелить пергаментом и вылить тесто.
Для штрейзеля в небольшой миске смешать муку, сахар и измельченные орехи. Добавить растопленное масло и растереть вилкой до образования крошек. Равномерно посыпать сверху на пирог.
Выпекать в разогретой духовке при 180°C примерно 55 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой — если выходит сухой, пирог готов. После выпекания оставить пирог в форме на 10-15 минут, затем осторожно переложить на решетку, чтобы остыл. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или украсить орехами.
