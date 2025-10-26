Пирог с тыквой — простой рецепт осеннего десерта без миксера

Пирог с тыквой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот пирог — настоящая находка для осенних вечеров. Мягкий, влажный, ароматный, с легким привкусом апельсиновой цедры и ореховым штрейзелем сверху — он пахнет уютом и теплом. Готовится настолько просто, что даже миксер не нужен: все ингредиенты достаточно перемешать обычной вилкой. Результат — идеальный домашний десерт к чаю или утреннему кофе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

тыква тертая — 300 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

кокосовая стружка — 50 г;

масло — 80 г;

соль — щепотка;

апельсиновая цедра — по своему вкусу;

разрыхлитель — 2,5 ч. л.;

мука — около 250 г;

кефир — 150 г.

Для штрейзеля:

мука — 50 г;

сахар — 50 г;

орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 70 г;

сливочное масло — 40 г.

Способ приготовления

Тыкву натереть на средней терке. Добавить яйца, сахар, соль, кокосовую стружку, апельсиновую цедру и масло. Все тщательно перемешать вилкой — тесто должно стать однородным и ярко-оранжевым.

Тертый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить кефир, а затем постепенно добавить муку, смешанную с разрыхлителем. Консистенция должна быть похожа на бисквитную массу — не слишком жидкую, но и не густую.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом и вылить тесто.

Приготовление пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для штрейзеля в небольшой миске смешать муку, сахар и измельченные орехи. Добавить растопленное масло и растереть вилкой до образования крошек. Равномерно посыпать сверху на пирог.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 180°C примерно 55 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой — если выходит сухой, пирог готов. После выпекания оставить пирог в форме на 10-15 минут, затем осторожно переложить на решетку, чтобы остыл. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или украсить орехами.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.