Пиріг з гарбузом — простий рецепт осіннього десерту без міксера

Пиріг з гарбузом. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей пиріг — справжня знахідка для осінніх вечорів. М’який, вологий, ароматний, із легким присмаком апельсинової цедри й горіховим штрейзелем зверху — він пахне затишком і теплом. Готується настільки просто, що навіть міксер не потрібен: усі інгредієнти достатньо перемішати звичайною виделкою. Результат — ідеальний домашній десерт до чаю або ранкової кави.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

гарбуз тертий — 300 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

кокосова стружка — 50 г;

олія — 80 г;

сіль — дрібка;

апельсинова цедра — до свого смаку;

розпушувач — 2,5 ч. л.;

борошно — близько 250 г;

кефір — 150 г.

Для штрейзеля:

борошно — 50 г;

цукор — 50 г;

горіхи (волоські, мигдаль чи фундук) — 70 г;

вершкове масло — 40 г.

Спосіб приготування

Гарбуз натерти на середній тертці. Додати яйця, цукор, сіль, кокосову стружку, апельсинову цедру та олію. Усе ретельно перемішати виделкою — тісто має стати однорідним і яскраво-помаранчевим.

Тертий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити кефір, а потім поступово додати борошно, змішане з розпушувачем. Консистенція повинна бути схожа на бісквітну масу — не надто рідку, але й не густу.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом і вилити тісто.

Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для штрейзеля у невеликій мисці змішати борошно, цукор і подрібнені горіхи. Додати розтоплене масло й розтерти виделкою до утворення крихт. Рівномірно посипати зверху на пиріг.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 180°C приблизно 55 хвилин. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою — якщо виходить сухою, пиріг готовий. Після випікання залишити пиріг у формі на 10–15 хвилин, потім обережно перекласти на решітку, щоб охолонув. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою або прикрасити горіхами.

