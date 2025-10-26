Відео
Україна
Головна Смак Пиріг з гарбузом — просто перемішати все виделкою, чудовий десерт

Пиріг з гарбузом — просто перемішати все виделкою, чудовий десерт

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 02:44
Оновлено: 17:53
Пиріг з гарбузом — простий рецепт осіннього десерту без міксера
Пиріг з гарбузом. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей пиріг — справжня знахідка для осінніх вечорів. М’який, вологий, ароматний, із легким присмаком апельсинової цедри й горіховим штрейзелем зверху — він пахне затишком і теплом. Готується настільки просто, що навіть міксер не потрібен: усі інгредієнти достатньо перемішати звичайною виделкою. Результат — ідеальний домашній десерт до чаю або ранкової кави.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз тертий — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • кокосова стружка — 50 г;
  • олія — 80 г;
  • сіль — дрібка;
  • апельсинова цедра — до свого смаку;
  • розпушувач — 2,5 ч. л.;
  • борошно — близько 250 г;
  • кефір — 150 г.

Для штрейзеля:

  • борошно — 50 г;
  • цукор — 50 г;
  • горіхи (волоські, мигдаль чи фундук) — 70 г;
  • вершкове масло — 40 г.

Спосіб приготування

Гарбуз натерти на середній тертці. Додати яйця, цукор, сіль, кокосову стружку, апельсинову цедру та олію. Усе ретельно перемішати виделкою — тісто має стати однорідним і яскраво-помаранчевим.

рецепт гарбузового пирога
Тертий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити кефір, а потім поступово додати борошно, змішане з розпушувачем. Консистенція повинна бути схожа на бісквітну масу — не надто рідку, але й не густу.

рецепт пирога з гарбузом
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом і вилити тісто.

смачнчий пиріг з гарбузом
Приготування пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Для штрейзеля у невеликій мисці змішати борошно, цукор і подрібнені горіхи. Додати розтоплене масло й розтерти виделкою до утворення крихт. Рівномірно посипати зверху на пиріг.

простий рецепт пирога з гарбузом
Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 180°C приблизно 55 хвилин. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою — якщо виходить сухою, пиріг готовий. Після випікання залишити пиріг у формі на 10–15 хвилин, потім обережно перекласти на решітку, щоб охолонув. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою або прикрасити горіхами.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами. 

гарбуз пиріг десерт рецепт випічка пиріг до чаю
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
