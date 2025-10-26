Пиріг з гарбузом — простий рецепт осіннього десерту без міксера

Пиріг з гарбузом — просто перемішати все виделкою, чудовий десерт
Цей пиріг — справжня знахідка для осінніх вечорів. М’який, вологий, ароматний, із легким присмаком апельсинової цедри й горіховим штрейзелем зверху — він пахне затишком і теплом. Готується настільки просто, що навіть міксер не потрібен: усі інгредієнти достатньо перемішати звичайною виделкою. Результат — ідеальний домашній десерт до чаю або ранкової кави.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- гарбуз тертий — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- кокосова стружка — 50 г;
- олія — 80 г;
- сіль — дрібка;
- апельсинова цедра — до свого смаку;
- розпушувач — 2,5 ч. л.;
- борошно — близько 250 г;
- кефір — 150 г.
Для штрейзеля:
- борошно — 50 г;
- цукор — 50 г;
- горіхи (волоські, мигдаль чи фундук) — 70 г;
- вершкове масло — 40 г.
Спосіб приготування
Гарбуз натерти на середній тертці. Додати яйця, цукор, сіль, кокосову стружку, апельсинову цедру та олію. Усе ретельно перемішати виделкою — тісто має стати однорідним і яскраво-помаранчевим.
Влити кефір, а потім поступово додати борошно, змішане з розпушувачем. Консистенція повинна бути схожа на бісквітну масу — не надто рідку, але й не густу.
Форму для випікання застелити пергаментом і вилити тісто.
Для штрейзеля у невеликій мисці змішати борошно, цукор і подрібнені горіхи. Додати розтоплене масло й розтерти виделкою до утворення крихт. Рівномірно посипати зверху на пиріг.
Випікати у розігрітій духовці при 180°C приблизно 55 хвилин. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою — якщо виходить сухою, пиріг готовий. Після випікання залишити пиріг у формі на 10–15 хвилин, потім обережно перекласти на решітку, щоб охолонув. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою або прикрасити горіхами.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.
