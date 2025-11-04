Відео
Головна Смак Торт із гарбуза за 10 хвилин — десерт осені без духовки

Торт із гарбуза за 10 хвилин — десерт осені без духовки

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 03:04
Оновлено: 15:11
Торт із гарбуза за 10 хвилин без духовки — найсмачніший осінній десерт
Торт із гарбуза. Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт із гарбуза — справжня окраса осені. Він готується без духовки, а на смак не поступається найкращим тістечкам. Ніжний крем, аромат гарбуза й легка ванільна нотка створюють ідеальне поєднання. Ідеальний десерт для сімейного чаювання або святкового вечора.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз варений — 300 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 30 г;
  • молоко — 400 мл;
  • борошно — 200 г;
  • олія — 45–50 г.

Для крему:

  • швидкорозчинний желатин — 20 г;
  • вода холодна — 50 мл;
  • сметана або густий йогурт — 500 г;
  • цукор — 120 г;
  • ванільний цукор — 10 г.

Спосіб приготування

Очистити гарбуз від шкірки та насіння, нарізати кубиками й відварити у невеликій кількості води 10–15 хвилин до м’якості. Подрібнити у пюре й дати охолонути. Додати до гарбузового пюре яйця, сіль, цукор і молоко, перемішати вінчиком до однорідності. Всипати просіяне борошно, влити олію і ще раз розмішати. Тісто має бути густим, ароматним і яскраво-помаранчевим. Обсмажити млинці на розігрітій сковороді по 1 хвилині з кожного боку, поки не з’явиться рум’яна скоринка. Остудити, потім скрутити кожен млинець у рулет і нарізати смужками завширшки 1 см.

торт з гарбузом без випічки
Гарбузові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему розвести желатин у холодній воді й залишити набухати. Змішати сметану з цукром і ванільним цукром, розтопити желатин у мікрохвильовці до рідкого стану й додати до сметанної маси, перемішати вінчиком. Перекласти нарізані млинці в миску, залити кремом і обережно перемішати, щоб усі шматочки вкрилися рівномірно.

рецепт торта з гарбузовими млинцями
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти суміш у роз’ємну форму, застелену плівкою або пергаментом, розрівняти верх і поставити в холодильник на 2–3 години. Коли торт застигне, зняти форму — і перед вами справжня осіння насолода: м’який, соковитий, з ароматом ванілі й гарбуза.

смачний торт з гарбузом без випічки
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Торт із гарбуза без духовки виходить легким і святковим. Це ідеальний десерт для осіннього чаювання, який готується швидко, але виглядає наче з професійної кондитерської.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами. 

гарбуз десерт торт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
