Торт із гарбуза за 10 хвилин без духовки — найсмачніший осінній десерт

Торт із гарбуза за 10 хвилин — десерт осені без духовки
Цей торт із гарбуза — справжня окраса осені. Він готується без духовки, а на смак не поступається найкращим тістечкам. Ніжний крем, аромат гарбуза й легка ванільна нотка створюють ідеальне поєднання. Ідеальний десерт для сімейного чаювання або святкового вечора.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- гарбуз варений — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 30 г;
- молоко — 400 мл;
- борошно — 200 г;
- олія — 45–50 г.
Для крему:
- швидкорозчинний желатин — 20 г;
- вода холодна — 50 мл;
- сметана або густий йогурт — 500 г;
- цукор — 120 г;
- ванільний цукор — 10 г.
Спосіб приготування
Очистити гарбуз від шкірки та насіння, нарізати кубиками й відварити у невеликій кількості води 10–15 хвилин до м’якості. Подрібнити у пюре й дати охолонути. Додати до гарбузового пюре яйця, сіль, цукор і молоко, перемішати вінчиком до однорідності. Всипати просіяне борошно, влити олію і ще раз розмішати. Тісто має бути густим, ароматним і яскраво-помаранчевим. Обсмажити млинці на розігрітій сковороді по 1 хвилині з кожного боку, поки не з’явиться рум’яна скоринка. Остудити, потім скрутити кожен млинець у рулет і нарізати смужками завширшки 1 см.
Для крему розвести желатин у холодній воді й залишити набухати. Змішати сметану з цукром і ванільним цукром, розтопити желатин у мікрохвильовці до рідкого стану й додати до сметанної маси, перемішати вінчиком. Перекласти нарізані млинці в миску, залити кремом і обережно перемішати, щоб усі шматочки вкрилися рівномірно.
Викласти суміш у роз’ємну форму, застелену плівкою або пергаментом, розрівняти верх і поставити в холодильник на 2–3 години. Коли торт застигне, зняти форму — і перед вами справжня осіння насолода: м’який, соковитий, з ароматом ванілі й гарбуза.
Торт із гарбуза без духовки виходить легким і святковим. Це ідеальний десерт для осіннього чаювання, який готується швидко, але виглядає наче з професійної кондитерської.
