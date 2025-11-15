Відео
Дата публікації: 15 листопада 2025 03:04
Оновлено: 20:04
Натуральні гарбузові цукерки без цукру — рецепт корисного десерту
Гарбузові цукерки. Фото: smakuiemo.com.ua

Хочете солодке без докорів сумління? Ці гарбузові цукерки не містять цукру, яєць і зайвих калорій, але при цьому смакують неймовірно ніжно й ароматно. Вони мають насичений колір, легку цитрусову нотку й приємну текстуру, а готуються просто — з натуральних продуктів, без випічки та тривалого охолодження.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Натуральні гарбузові цукерки без цукру та яєць — простий рецепт десерту

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 1 шт.;
  • гарбузове пюре — 370–400 г;
  • апельсиновий сік — 100 мл.;
  • желатин — 10–15 г;
  • мед — 2 ст. л. (або 1 ст. л. цукру за бажанням).

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки, нарізати шматочками й запекти у духовці або відварити до м’якості. Потім перебити блендером у пюре до однорідної густої консистенції без зайвої рідини.

натуральні гарбузові цукерки
Запечений гарбуз. Фото: smakuiemo.com.ua

У сотейнику з’єднати гарбузове пюре, апельсиновий сік і мед. Якщо хочете солодший варіант, додайте трохи цукру. Нагріти суміш на слабкому вогні, не доводячи до кипіння.

прості натуральні гарбузові цукерки
Гарбузове пюре. Фото: smakuiemo.com.ua

Желатин залити кількома ложками холодної води, залишити для набухання. Потім додати до гарячої гарбузової маси й перемішати до повного розчинення.

смачні натуральні гарбузові цукерки
Приготування десерту. Фото: smakuiemo.com.ua

Отриману суміш розлити у форму, застелену пергаментом або силіконову, і залишити при кімнатній температурі до застигання. Потім поставити в холодильник на 2–3 години.

корисні натуральні гарбузові цукерки
Гарбузовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли маса застигне, нарізати кубиками або фігурними шматочками. За бажанням обваляти у кокосовій стружці чи подрібнених горіхах — вийде ще смачніше та ефектніше.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.

солодощі гарбуз десерт рецепт цукерки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
