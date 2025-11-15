Натуральні гарбузові цукерки без цукру — рецепт корисного десерту

Гарбузові цукерки. Фото: smakuiemo.com.ua

Хочете солодке без докорів сумління? Ці гарбузові цукерки не містять цукру, яєць і зайвих калорій, але при цьому смакують неймовірно ніжно й ароматно. Вони мають насичений колір, легку цитрусову нотку й приємну текстуру, а готуються просто — з натуральних продуктів, без випічки та тривалого охолодження.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Натуральні гарбузові цукерки без цукру та яєць — простий рецепт десерту

Вам знадобиться:

гарбуз — 1 шт.;

гарбузове пюре — 370–400 г;

апельсиновий сік — 100 мл.;

желатин — 10–15 г;

мед — 2 ст. л. (або 1 ст. л. цукру за бажанням).

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки, нарізати шматочками й запекти у духовці або відварити до м’якості. Потім перебити блендером у пюре до однорідної густої консистенції без зайвої рідини.

Запечений гарбуз. Фото: smakuiemo.com.ua

У сотейнику з’єднати гарбузове пюре, апельсиновий сік і мед. Якщо хочете солодший варіант, додайте трохи цукру. Нагріти суміш на слабкому вогні, не доводячи до кипіння.

Гарбузове пюре. Фото: smakuiemo.com.ua

Желатин залити кількома ложками холодної води, залишити для набухання. Потім додати до гарячої гарбузової маси й перемішати до повного розчинення.

Приготування десерту. Фото: smakuiemo.com.ua

Отриману суміш розлити у форму, застелену пергаментом або силіконову, і залишити при кімнатній температурі до застигання. Потім поставити в холодильник на 2–3 години.

Гарбузовий десерт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли маса застигне, нарізати кубиками або фігурними шматочками. За бажанням обваляти у кокосовій стружці чи подрібнених горіхах — вийде ще смачніше та ефектніше.

