Натуральні гарбузові цукерки без цукру — рецепт корисного десерту

Натуральні гарбузові цукерки без цукру та яєць — рецепт десерту
Хочете солодке без докорів сумління? Ці гарбузові цукерки не містять цукру, яєць і зайвих калорій, але при цьому смакують неймовірно ніжно й ароматно. Вони мають насичений колір, легку цитрусову нотку й приємну текстуру, а готуються просто — з натуральних продуктів, без випічки та тривалого охолодження.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Натуральні гарбузові цукерки без цукру та яєць — простий рецепт десерту
Вам знадобиться:
- гарбуз — 1 шт.;
- гарбузове пюре — 370–400 г;
- апельсиновий сік — 100 мл.;
- желатин — 10–15 г;
- мед — 2 ст. л. (або 1 ст. л. цукру за бажанням).
Спосіб приготування
Гарбуз очистити від шкірки, нарізати шматочками й запекти у духовці або відварити до м’якості. Потім перебити блендером у пюре до однорідної густої консистенції без зайвої рідини.
У сотейнику з’єднати гарбузове пюре, апельсиновий сік і мед. Якщо хочете солодший варіант, додайте трохи цукру. Нагріти суміш на слабкому вогні, не доводячи до кипіння.
Желатин залити кількома ложками холодної води, залишити для набухання. Потім додати до гарячої гарбузової маси й перемішати до повного розчинення.
Отриману суміш розлити у форму, застелену пергаментом або силіконову, і залишити при кімнатній температурі до застигання. Потім поставити в холодильник на 2–3 години.
Коли маса застигне, нарізати кубиками або фігурними шматочками. За бажанням обваляти у кокосовій стружці чи подрібнених горіхах — вийде ще смачніше та ефектніше.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.
Читайте Новини.LIVE!