Натуральные тыквенные конфеты без сахара — рецепт полезного десерта

Натуральные тыквенные конфеты без сахара и яиц — рецепт десерта
Хотите сладкое без угрызений совести? Эти тыквенные конфеты не содержат сахара, яиц и лишних калорий, но при этом на вкус невероятно нежно и ароматно. Они имеют насыщенный цвет, легкую цитрусовую нотку и приятную текстуру, а готовятся просто — из натуральных продуктов, без выпечки и длительного охлаждения.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- тыква — 1 шт.;
- тыквенное пюре — 370-400 г;
- апельсиновый сок — 100 мл.;
- желатин — 10-15 г;
- мед — 2 ст. л. (или 1 ст. л. сахара по желанию).
Способ приготовления
Тыкву очистить от кожуры, нарезать кусочками и запечь в духовке или отварить до мягкости. Затем перебить блендером в пюре до однородной густой консистенции без лишней жидкости.
В сотейнике соединить тыквенное пюре, апельсиновый сок и мед. Если хотите более сладкий вариант, добавьте немного сахара. Нагреть смесь на слабом огне, не доводя до кипения.
Желатин залить несколькими ложками холодной воды, оставить для набухания. Затем добавить к горячей тыквенной массе и перемешать до полного растворения.
Полученную смесь разлить в форму, застеленную пергаментом или силиконовую, и оставить при комнатной температуре до застывания. Затем поставить в холодильник на 2-3 часа.
Когда масса застынет, нарезать кубиками или фигурными кусочками. По желанию обвалять в кокосовой стружке или измельченных орехах — получится еще вкуснее и эффектнее.
