Тыква + яйца — рецепт завтрака без духовки и муки

Тыква + яйца — любимый завтрак без духовки и муки
Тыква + яйца — это простое сочетание, которое легко превращается в идеальный домашний завтрак. Без духовки, без муки, с нежной текстурой и ароматом яблок — именно тот рецепт, который хочется повторять снова и снова.
Вам понадобится:
- тыква — 400 г;
- яблоки — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- кефир — 1/2 стакана;
- манка — 1/2 стакана;
- ванильный сахар — 1/2 ч. л.;
- сахар или сахарозаменитель — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- сливочное масло — для смазывания сковороды;
- мед — для подачи.
Способ приготовления
Тыкву нарезать небольшими кусочками и приготовить на пару до полной мягкости. Теплую тыкву размять в однородное пюре без комочков и дать ей немного остыть.
Яйца соединить с кефиром, добавить щепотку соли, сахар или сахарозаменитель и ванильный сахар. Смесь тщательно перемешать до однородности. Добавить манку, снова перемешать и оставить массу на 10 минут, чтобы манка набухла. После этого добавить лимонный сок и разрыхлитель, осторожно перемешать и вмешать тыквенное пюре. Тесто должно получиться нежным и не слишком густым.
Яблоки нарезать тонкими ломтиками. По желанию часть яблок можно добавить непосредственно в тесто или выложить их только сверху для красивого вида. Сковороду смазать сливочным маслом, вылить тесто, разровнять поверхность и выложить яблочные ломтики. Готовить под крышкой на минимальном огне в течение 15-20 минут, пока низ подрумянится, а середина станет нежной и пропеченной.
