Тыква + яйца — рецепт завтрака без духовки и муки

Завтрак с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква + яйца — это простое сочетание, которое легко превращается в идеальный домашний завтрак. Без духовки, без муки, с нежной текстурой и ароматом яблок — именно тот рецепт, который хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke

Вам понадобится:

тыква — 400 г;

яблоки — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

кефир — 1/2 стакана;

манка — 1/2 стакана;

ванильный сахар — 1/2 ч. л.;

сахар или сахарозаменитель — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

сливочное масло — для смазывания сковороды;

мед — для подачи.

Способ приготовления

Тыкву нарезать небольшими кусочками и приготовить на пару до полной мягкости. Теплую тыкву размять в однородное пюре без комочков и дать ей немного остыть.

Тыква и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца соединить с кефиром, добавить щепотку соли, сахар или сахарозаменитель и ванильный сахар. Смесь тщательно перемешать до однородности. Добавить манку, снова перемешать и оставить массу на 10 минут, чтобы манка набухла. После этого добавить лимонный сок и разрыхлитель, осторожно перемешать и вмешать тыквенное пюре. Тесто должно получиться нежным и не слишком густым.

Нарезанные яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоки нарезать тонкими ломтиками. По желанию часть яблок можно добавить непосредственно в тесто или выложить их только сверху для красивого вида. Сковороду смазать сливочным маслом, вылить тесто, разровнять поверхность и выложить яблочные ломтики. Готовить под крышкой на минимальном огне в течение 15-20 минут, пока низ подрумянится, а середина станет нежной и пропеченной.

