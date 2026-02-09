Видео
Тыква + яйца — любимый завтрак без духовки и муки

Тыква + яйца — любимый завтрак без духовки и муки

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 05:04
Тыква + яйца — рецепт завтрака без духовки и муки
Завтрак с тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква + яйца — это простое сочетание, которое легко превращается в идеальный домашний завтрак. Без духовки, без муки, с нежной текстурой и ароматом яблок — именно тот рецепт, который хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передают Новости.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 400 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • кефир — 1/2 стакана;
  • манка — 1/2 стакана;
  • ванильный сахар — 1/2 ч. л.;
  • сахар или сахарозаменитель — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — для смазывания сковороды;
  • мед — для подачи.

Способ приготовления

Тыкву нарезать небольшими кусочками и приготовить на пару до полной мягкости. Теплую тыкву размять в однородное пюре без комочков и дать ей немного остыть.

рецепт сніданку з гарбузом
Тыква и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца соединить с кефиром, добавить щепотку соли, сахар или сахарозаменитель и ванильный сахар. Смесь тщательно перемешать до однородности. Добавить манку, снова перемешать и оставить массу на 10 минут, чтобы манка набухла. После этого добавить лимонный сок и разрыхлитель, осторожно перемешать и вмешать тыквенное пюре. Тесто должно получиться нежным и не слишком густым.

рецепт смачного сніданку з гарбузом та яйцями
Нарезанные яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоки нарезать тонкими ломтиками. По желанию часть яблок можно добавить непосредственно в тесто или выложить их только сверху для красивого вида. Сковороду смазать сливочным маслом, вылить тесто, разровнять поверхность и выложить яблочные ломтики. Готовить под крышкой на минимальном огне в течение 15-20 минут, пока низ подрумянится, а середина станет нежной и пропеченной.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
