Гарбузові сінабони з апельсиновим кремом: пухка осіння випічка з пряною начинкою

Гарбузові сінабони. Фото: кадр з відео

Пухке гарбузове тісто, пряна начинка з корицею та ніжний апельсиновий крем створюють особливе поєднання смаків. Такі булочки виходять м’якими, ароматними й чудово пасують до осіннього чаювання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

молоко — 200 мл.;

дріжджі — 30 г;

цукор — 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.

Для тіста:

опара — уся;

цукор — 100 г;

гарбузове пюре — 200 г;

яйця — 2 шт.;

цедра апельсина — ½ шт.;

куркума — ⅓ ч. л.;

ванілін — за смаком;

борошно — 600–650 г;

вершкове масло — 50 г;

сіль — ⅓ ч. л.

Для начинки:

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гарбузове пюре — 200 г;

вершкове масло — 50 г;

цукор — 50 г;

кориця — 1 ч. л.

Для крему:

вершковий сир — 170 г;

цукор — 50 г;

цедра апельсина — ½ шт.;

апельсиновий сік — 50 мл.;

подрібнені горіхи — 50 г.

Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко з дріжджами, цукром і борошном, залишити опару до утворення піни. Додати гарбузове пюре, яйця, цукор, цедру, куркуму, ванілін і сіль. Поступово всипати борошно, замісити тісто, ввести м’яке вершкове масло й залишити в теплі для підйому. Змішати гарбузове пюре з маслом, цукром і корицею. Розкачати тісто, розподілити начинку, скрутити рулетом і нарізати булочки. Викласти сінабони у форму, дати їм піднятися та випікати за 180 °C до золотистості й готовності. Змішати вершковий сир із цукром, апельсиновою цедрою та соком. Покрити кремом теплі булочки й посипати горіхами.

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