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Главная Вкус Тыквенные синабоны: понадобится 200 мл молока и 200 мл пюре

Тыквенные синабоны: понадобится 200 мл молока и 200 мл пюре

Ua ru
10 октября 2026 03:04
Тыквенные синабоны с апельсиновым кремом: воздушная осенняя выпечка с пряной начинкой
Тыквенные синабоны. Фото: кадр из видео

Пышное тыквенное тесто, пряная начинка с корицей и нежный апельсиновый крем создают особое сочетание вкусов. Такие булочки получаются мягкими, ароматными и прекрасно подходят к осеннему чаепитию.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • молоко — 200 мл.;
  • дрожжи — 30 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.

Для теста:

  • опара — вся;
  • сахар — 100 г;
  • тыквенное пюре — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • цедра апельсина — ½ шт.;
  • куркума — ⅓ ч. л.;
  • ванилин — по вкусу;
  • мука — 600–650 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль — ⅓ ч. л.

Для начинки:

Читайте также:
  • тыквенное пюре — 200 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахар — 50 г;
  • корица — 1 ч. л.

Для крема:

  • творог — 170 г;
  • сахар — 50 г;
  • цедра апельсина — ½ шт.;
  • апельсиновый сок — 50 мл;
  • измельчённые орехи — 50 г.
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Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Смешать теплое молоко с дрожжами, сахаром и мукой, оставить опару до образования пены.
  2. Добавить тыквенное пюре, яйца, сахар, цедру, куркуму, ванилин и соль.
  3. Постепенно всыпать муку, замесить тесто, добавить мягкое сливочное масло и оставить в тепле для подъема.
  4. Смешать тыквенное пюре со сливочным маслом, сахаром и корицей.
  5. Раскатать тесто, распределить начинку, скрутить рулетом и нарезать булочки.
  6. Выложить синабоны в форму, дать им подняться и выпекать при 180 °C до золотистого цвета и готовности.
  7. Смешать сливочный сыр с сахаром, апельсиновой цедрой и соком. Покрыть кремом теплые булочки и посыпать орехами.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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