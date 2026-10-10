Тыквенные синабоны с апельсиновым кремом: воздушная осенняя выпечка с пряной начинкой

Тыквенные синабоны. Фото: кадр из видео

Пышное тыквенное тесто, пряная начинка с корицей и нежный апельсиновый крем создают особое сочетание вкусов. Такие булочки получаются мягкими, ароматными и прекрасно подходят к осеннему чаепитию.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

молоко — 200 мл.;

дрожжи — 30 г;

сахар — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.

Для теста:

опара — вся;

сахар — 100 г;

тыквенное пюре — 200 г;

яйца — 2 шт.;

цедра апельсина — ½ шт.;

куркума — ⅓ ч. л.;

ванилин — по вкусу;

мука — 600–650 г;

сливочное масло — 50 г;

соль — ⅓ ч. л.

Для начинки:

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тыквенное пюре — 200 г;

сливочное масло — 50 г;

сахар — 50 г;

корица — 1 ч. л.

Для крема:

творог — 170 г;

сахар — 50 г;

цедра апельсина — ½ шт.;

апельсиновый сок — 50 мл;

измельчённые орехи — 50 г.

Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Смешать теплое молоко с дрожжами, сахаром и мукой, оставить опару до образования пены. Добавить тыквенное пюре, яйца, сахар, цедру, куркуму, ванилин и соль. Постепенно всыпать муку, замесить тесто, добавить мягкое сливочное масло и оставить в тепле для подъема. Смешать тыквенное пюре со сливочным маслом, сахаром и корицей. Раскатать тесто, распределить начинку, скрутить рулетом и нарезать булочки. Выложить синабоны в форму, дать им подняться и выпекать при 180 °C до золотистого цвета и готовности. Смешать сливочный сыр с сахаром, апельсиновой цедрой и соком. Покрыть кремом теплые булочки и посыпать орехами.

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