Тыквенные синабоны с апельсиновым кремом: воздушная осенняя выпечка с пряной начинкой

Тыквенные синабоны: понадобится 200 мл молока и 200 мл пюре
Ua ru
10 октября 2026 03:04
Тыквенные синабоны. Фото: кадр из видео
Пышное тыквенное тесто, пряная начинка с корицей и нежный апельсиновый крем создают особое сочетание вкусов. Такие булочки получаются мягкими, ароматными и прекрасно подходят к осеннему чаепитию.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- молоко — 200 мл.;
- дрожжи — 30 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.
Для теста:
- опара — вся;
- сахар — 100 г;
- тыквенное пюре — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- цедра апельсина — ½ шт.;
- куркума — ⅓ ч. л.;
- ванилин — по вкусу;
- мука — 600–650 г;
- сливочное масло — 50 г;
- соль — ⅓ ч. л.
Для начинки:
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- тыквенное пюре — 200 г;
- сливочное масло — 50 г;
- сахар — 50 г;
- корица — 1 ч. л.
Для крема:
- творог — 170 г;
- сахар — 50 г;
- цедра апельсина — ½ шт.;
- апельсиновый сок — 50 мл;
- измельчённые орехи — 50 г.
Способ приготовления
- Смешать теплое молоко с дрожжами, сахаром и мукой, оставить опару до образования пены.
- Добавить тыквенное пюре, яйца, сахар, цедру, куркуму, ванилин и соль.
- Постепенно всыпать муку, замесить тесто, добавить мягкое сливочное масло и оставить в тепле для подъема.
- Смешать тыквенное пюре со сливочным маслом, сахаром и корицей.
- Раскатать тесто, распределить начинку, скрутить рулетом и нарезать булочки.
- Выложить синабоны в форму, дать им подняться и выпекать при 180 °C до золотистого цвета и готовности.
- Смешать сливочный сыр с сахаром, апельсиновой цедрой и соком. Покрыть кремом теплые булочки и посыпать орехами.
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