Тыквенно-яблочный пирог: нежная домашняя выпечка к чаю

Пирог "Королевский": понадобится 250 г тыквы и 4 яблока
Ua ru
8 октября 2026 03:04
Тыква и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua
Тыква и яблоки — особенно удачное сочетание для осенней выпечки. Пирог получается мягким, ароматным и хорошо держит форму, а для его приготовления понадобятся обычные продукты.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 250–300 г;
- яблоки — 4 шт. (примерно 200 г);
- яйца — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 100 г;
- растительное масло — 90 мл;
- сметана — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 10 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- мука — 200–250 г;
- масло и мука — для подготовки формы.
Способ приготовления
- Натереть тыкву на мелкой тёрке, яблоки очистить от сердцевины и нарезать дольками.
- Яйца взбить с солью и сахаром в течение 3 минут.
- Добавить масло, сметану, ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать.
- Добавить тыкву и муку, замесить однородное тесто.
- Половину выложить в смазанную маслом и присыпанную мукой форму размером 25 × 18 см.
- Распределить яблоки, накрыть оставшимся тестом и украсить дольками яблок.
- Выпекать при 180 °C около 60 минут до появления румяной корочки. Остудить и подать к чаю.
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