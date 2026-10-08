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Главная Вкус Пирог "Королевский": понадобится 250 г тыквы и 4 яблока

Пирог "Королевский": понадобится 250 г тыквы и 4 яблока

Ua ru
8 октября 2026 03:04
Тыквенно-яблочный пирог: нежная домашняя выпечка к чаю
Тыква и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква и яблоки — особенно удачное сочетание для осенней выпечки. Пирог получается мягким, ароматным и хорошо держит форму, а для его приготовления понадобятся обычные продукты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 250–300 г;
  • яблоки — 4 шт. (примерно 200 г);
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 100 г;
  • растительное масло — 90 мл;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 200–250 г;
  • масло и мука — для подготовки формы.
рецепт пирога з гарбузом та яблуком
Тыква и яблоко. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть тыкву на мелкой тёрке, яблоки очистить от сердцевины и нарезать дольками.
  2. Яйца взбить с солью и сахаром в течение 3 минут.
  3. Добавить масло, сметану, ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать.
  4. Добавить тыкву и муку, замесить однородное тесто.
  5. Половину выложить в смазанную маслом и присыпанную мукой форму размером 25 × 18 см.
  6. Распределить яблоки, накрыть оставшимся тестом и украсить дольками яблок.
  7. Выпекать при 180 °C около 60 минут до появления румяной корочки. Остудить и подать к чаю.

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тыква яблоки рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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