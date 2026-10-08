Тыквенно-яблочный пирог: нежная домашняя выпечка к чаю

Тыква и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква и яблоки — особенно удачное сочетание для осенней выпечки. Пирог получается мягким, ароматным и хорошо держит форму, а для его приготовления понадобятся обычные продукты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 250–300 г;

яблоки — 4 шт. (примерно 200 г);

яйца — 2 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 100 г;

растительное масло — 90 мл;

сметана — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

мука — 200–250 г;

масло и мука — для подготовки формы.

Тыква и яблоко. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Натереть тыкву на мелкой тёрке, яблоки очистить от сердцевины и нарезать дольками. Яйца взбить с солью и сахаром в течение 3 минут. Добавить масло, сметану, ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать. Добавить тыкву и муку, замесить однородное тесто. Половину выложить в смазанную маслом и присыпанную мукой форму размером 25 × 18 см. Распределить яблоки, накрыть оставшимся тестом и украсить дольками яблок. Выпекать при 180 °C около 60 минут до появления румяной корочки. Остудить и подать к чаю.

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