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Головна Смак Пиріг "Королівський": знадобиться 250 г гарбуза та 4 яблука

Пиріг "Королівський": знадобиться 250 г гарбуза та 4 яблука

Ua ru
8 жовтня 2026 03:04
Гарбузово-яблучний пиріг: ніжна домашня випічка до чаю
Гарбуза та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз і яблука створюють особливо вдале поєднання для осінньої випічки. Пиріг виходить м’яким, ароматним і добре тримає форму, а для його приготування знадобляться звичайні продукти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 250–300 г;
  • яблука — 4 шт. (приблизно 200 г);
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 100 г;
  • олія — 90 мл.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 10 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • борошно — 200–250 г;
  • олія та борошно — для підготовки форми.
рецепт пирога з гарбузом та яблуком
Гарбуз та яблуко. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти гарбуз на дрібній тертці, яблука очистити від серцевини та нарізати часточками.
  2. Яйця збити із сіллю та цукром протягом 3 хвилин.
  3. Додати олію, сметану, ванільний цукор і розпушувач, перемішати.
  4. Додати гарбуз і борошно, замісити однорідне тісто.
  5. Половину викласти у змащену та присипану борошном форму 25 × 18 см.
  6. Розподілити яблука, накрити рештою тіста та прикрасити яблучними часточками.
  7. Випікати при 180 °C близько 60 хвилин до рум’яної скоринки. Охолодити та подати до чаю.

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гарбуз яблука рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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