Гарбузово-яблучний пиріг: ніжна домашня випічка до чаю

Гарбуза та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз і яблука створюють особливо вдале поєднання для осінньої випічки. Пиріг виходить м’яким, ароматним і добре тримає форму, а для його приготування знадобляться звичайні продукти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 250–300 г;

яблука — 4 шт. (приблизно 200 г);

яйця — 2 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 100 г;

олія — 90 мл.;

сметана — 2 ст. л.;

розпушувач — 10 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

борошно — 200–250 г;

олія та борошно — для підготовки форми.

Гарбуз та яблуко. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Натерти гарбуз на дрібній тертці, яблука очистити від серцевини та нарізати часточками. Яйця збити із сіллю та цукром протягом 3 хвилин. Додати олію, сметану, ванільний цукор і розпушувач, перемішати. Додати гарбуз і борошно, замісити однорідне тісто. Половину викласти у змащену та присипану борошном форму 25 × 18 см. Розподілити яблука, накрити рештою тіста та прикрасити яблучними часточками. Випікати при 180 °C близько 60 хвилин до рум’яної скоринки. Охолодити та подати до чаю.

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