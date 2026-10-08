Гарбузово-яблучний пиріг: ніжна домашня випічка до чаю

Пиріг "Королівський": знадобиться 250 г гарбуза та 4 яблука
Ua ru
8 жовтня 2026 03:04
Гарбуза та яблука. Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз і яблука створюють особливо вдале поєднання для осінньої випічки. Пиріг виходить м’яким, ароматним і добре тримає форму, а для його приготування знадобляться звичайні продукти.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 250–300 г;
- яблука — 4 шт. (приблизно 200 г);
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 100 г;
- олія — 90 мл.;
- сметана — 2 ст. л.;
- розпушувач — 10 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- борошно — 200–250 г;
- олія та борошно — для підготовки форми.
Спосіб приготування
- Натерти гарбуз на дрібній тертці, яблука очистити від серцевини та нарізати часточками.
- Яйця збити із сіллю та цукром протягом 3 хвилин.
- Додати олію, сметану, ванільний цукор і розпушувач, перемішати.
- Додати гарбуз і борошно, замісити однорідне тісто.
- Половину викласти у змащену та присипану борошном форму 25 × 18 см.
- Розподілити яблука, накрити рештою тіста та прикрасити яблучними часточками.
- Випікати при 180 °C близько 60 хвилин до рум’яної скоринки. Охолодити та подати до чаю.
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