Шарлотка з яблуками без масла та молока: проста домашня випічка

Шарлотка, яка готується майже "з нічого": без масла та без молока
Ua ru
7 жовтня 2026 03:04
Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua
Цей пиріг чудово підходить для домашнього чаювання, коли хочеться ароматної випічки без зайвих інгредієнтів. Яблука роблять шарлотку соковитою, а легке тісто добре тримає їх шматочки та швидко випікається.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- цільнозернове борошно — 1 склянка;
- великі зелені яблука — 3 шт.;
- цукрова пудра — для посипання.
Спосіб приготування
- Збити яйця з сіллю, цукром і ванільним цукром.
- Додати борошно, змішане з розпушувачем, та перемішати до однорідності.
- Яблука очистити, видалити серцевину та нарізати шматочками.
- Додати до тіста й перемішати. Викласти масу у форму, застелену пергаментом, і розрівняти.
- Випікати при 180 °C близько 30 хвилин у режимі "верх-низ".
- Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
- Охолодити пиріг, дістати з форми та посипати цукровою пудрою.
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