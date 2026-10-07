Шарлотка з яблуками без масла та молока: проста домашня випічка

Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг чудово підходить для домашнього чаювання, коли хочеться ароматної випічки без зайвих інгредієнтів. Яблука роблять шарлотку соковитою, а легке тісто добре тримає їх шматочки та швидко випікається.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

розпушувач — 2 ч. л.;

цільнозернове борошно — 1 склянка;

великі зелені яблука — 3 шт.;

цукрова пудра — для посипання.

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця з сіллю, цукром і ванільним цукром. Додати борошно, змішане з розпушувачем, та перемішати до однорідності. Яблука очистити, видалити серцевину та нарізати шматочками. Додати до тіста й перемішати. Викласти масу у форму, застелену пергаментом, і розрівняти. Випікати при 180 °C близько 30 хвилин у режимі "верх-низ". Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Охолодити пиріг, дістати з форми та посипати цукровою пудрою.

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