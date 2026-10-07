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Головна Смак Шарлотка, яка готується майже "з нічого": без масла та без молока

Шарлотка, яка готується майже "з нічого": без масла та без молока

Ua ru
7 жовтня 2026 03:04
Шарлотка з яблуками без масла та молока: проста домашня випічка
Пиріг з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Цей пиріг чудово підходить для домашнього чаювання, коли хочеться ароматної випічки без зайвих інгредієнтів. Яблука роблять шарлотку соковитою, а легке тісто добре тримає їх шматочки та швидко випікається.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • цільнозернове борошно — 1 склянка;
  • великі зелені яблука — 3 шт.;
  • цукрова пудра — для посипання.
рецепт пирога з яблуками
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з сіллю, цукром і ванільним цукром.
  2. Додати борошно, змішане з розпушувачем, та перемішати до однорідності.
  3. Яблука очистити, видалити серцевину та нарізати шматочками.
  4. Додати до тіста й перемішати. Викласти масу у форму, застелену пергаментом, і розрівняти.
  5. Випікати при 180 °C близько 30 хвилин у режимі "верх-низ".
  6. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою.
  7. Охолодити пиріг, дістати з форми та посипати цукровою пудрою.

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пиріг рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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