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Головна Смак Пиріг "Яблучна Мазурка": виходить смачніше за "шарлотку"

Пиріг "Яблучна Мазурка": виходить смачніше за "шарлотку"

Ua ru
6 жовтня 2026 03:04
Яблучна мазурка з горіхами та родзинками: ароматна домашня випічка до чаю
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг чудово підходить для домашнього чаювання, коли хочеться швидко приготувати щось особливе. Яблука додають соковитості, горіхи — приємної текстури, а родзинки роблять смак більш насиченим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 180 г;
  • сіль — щіпка;
  • ванілін — за смаком;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • яблука — 3 шт. (500 г);
  • лимонний сік — сік 1/2 лимона;
  • волоські горіхи — 120 г;
  • родзинки — 100–150 г;
  • цукрова пудра — для подачі.
рецепт пирога з яблуками
Тісто з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати яблука дрібними кубиками, полити лимонним соком.
  2. Горіхи крупно посікти та злегка підсмажити, родзинки промити й обсушити.
  3. Збити яйця з цукром, сіллю та ваніліном до пишної світлої маси.
  4. Додати просіяне борошно з розпушувачем і обережно перемішати. Вмішати яблука, горіхи та родзинки.
  5. Викласти тісто у форму 35×25 см, застелену пергаментом, розрівняти.
  6. Випікати при 160 °C приблизно 35–40 хвилин. Готову мазурку трохи охолодити, нарізати та перед подачею посипати цукровою пудрою.

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пиріг рецепт випічка шарлотка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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