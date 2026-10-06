Яблучна мазурка з горіхами та родзинками: ароматна домашня випічка до чаю

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг чудово підходить для домашнього чаювання, коли хочеться швидко приготувати щось особливе. Яблука додають соковитості, горіхи — приємної текстури, а родзинки роблять смак більш насиченим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 180 г;

сіль — щіпка;

ванілін — за смаком;

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

яблука — 3 шт. (500 г);

лимонний сік — сік 1/2 лимона;

волоські горіхи — 120 г;

родзинки — 100–150 г;

цукрова пудра — для подачі.

Тісто з яблуками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати яблука дрібними кубиками, полити лимонним соком. Горіхи крупно посікти та злегка підсмажити, родзинки промити й обсушити. Збити яйця з цукром, сіллю та ваніліном до пишної світлої маси. Додати просіяне борошно з розпушувачем і обережно перемішати. Вмішати яблука, горіхи та родзинки. Викласти тісто у форму 35×25 см, застелену пергаментом, розрівняти. Випікати при 160 °C приблизно 35–40 хвилин. Готову мазурку трохи охолодити, нарізати та перед подачею посипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.