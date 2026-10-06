Яблучна мазурка з горіхами та родзинками: ароматна домашня випічка до чаю

Пиріг "Яблучна Мазурка": виходить смачніше за "шарлотку"
Ua ru
6 жовтня 2026 03:04
Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Цей пиріг чудово підходить для домашнього чаювання, коли хочеться швидко приготувати щось особливе. Яблука додають соковитості, горіхи — приємної текстури, а родзинки роблять смак більш насиченим.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 180 г;
- сіль — щіпка;
- ванілін — за смаком;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- яблука — 3 шт. (500 г);
- лимонний сік — сік 1/2 лимона;
- волоські горіхи — 120 г;
- родзинки — 100–150 г;
- цукрова пудра — для подачі.
Спосіб приготування
- Нарізати яблука дрібними кубиками, полити лимонним соком.
- Горіхи крупно посікти та злегка підсмажити, родзинки промити й обсушити.
- Збити яйця з цукром, сіллю та ваніліном до пишної світлої маси.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем і обережно перемішати. Вмішати яблука, горіхи та родзинки.
- Викласти тісто у форму 35×25 см, застелену пергаментом, розрівняти.
- Випікати при 160 °C приблизно 35–40 хвилин. Готову мазурку трохи охолодити, нарізати та перед подачею посипати цукровою пудрою.
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