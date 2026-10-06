Яблочная мазурка с орехами и изюмом: ароматная домашняя выпечка к чаю

Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог прекрасно подходит для домашнего чаепития, когда хочется быстро приготовить что-то особенное. Яблоки придают сочность, орехи — приятную текстуру, а изюм делает вкус более насыщенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 180 г;

соль — щепотка;

ванилин — по вкусу;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яблоки — 3 шт. (500 г);

лимонный сок — сок 1/2 лимона;

грецкие орехи — 120 г;

изюм — 100–150 г;

сахарная пудра — для подачи.

Тесто с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Нарезать яблоки мелкими кубиками, сбрызнуть лимонным соком. Орехи крупно порубить и слегка поджарить, изюм промыть и обсушить. Взбить яйца с сахаром, солью и ванилином до пышной светлой массы. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать. Добавить яблоки, орехи и изюм. Выложить тесто в форму 35×25 см, застеленную пергаментом, разровнять. Выпекать при 160 °C примерно 35–40 минут. Готовую мазурку немного остудить, нарезать и перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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