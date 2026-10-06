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Главная Вкус Пирог "Яблочная Мазурка": получается вкуснее, чем "шарлотка"

Пирог "Яблочная Мазурка": получается вкуснее, чем "шарлотка"

Ua ru
6 октября 2026 03:04
Яблочная мазурка с орехами и изюмом: ароматная домашняя выпечка к чаю
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог прекрасно подходит для домашнего чаепития, когда хочется быстро приготовить что-то особенное. Яблоки придают сочность, орехи — приятную текстуру, а изюм делает вкус более насыщенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 180 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — по вкусу;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • яблоки — 3 шт. (500 г);
  • лимонный сок — сок 1/2 лимона;
  • грецкие орехи — 120 г;
  • изюм — 100–150 г;
  • сахарная пудра — для подачи.
рецепт пирога з яблуками
Тесто с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать яблоки мелкими кубиками, сбрызнуть лимонным соком.
  2. Орехи крупно порубить и слегка поджарить, изюм промыть и обсушить.
  3. Взбить яйца с сахаром, солью и ванилином до пышной светлой массы.
  4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать. Добавить яблоки, орехи и изюм.
  5. Выложить тесто в форму 35×25 см, застеленную пергаментом, разровнять.
  6. Выпекать при 160 °C примерно 35–40 минут. Готовую мазурку немного остудить, нарезать и перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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