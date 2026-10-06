Яблочная мазурка с орехами и изюмом: ароматная домашняя выпечка к чаю

Пирог "Яблочная Мазурка": получается вкуснее, чем "шарлотка"
Ua ru
6 октября 2026 03:04
Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Этот пирог прекрасно подходит для домашнего чаепития, когда хочется быстро приготовить что-то особенное. Яблоки придают сочность, орехи — приятную текстуру, а изюм делает вкус более насыщенным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 180 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — по вкусу;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- яблоки — 3 шт. (500 г);
- лимонный сок — сок 1/2 лимона;
- грецкие орехи — 120 г;
- изюм — 100–150 г;
- сахарная пудра — для подачи.
Способ приготовления
- Нарезать яблоки мелкими кубиками, сбрызнуть лимонным соком.
- Орехи крупно порубить и слегка поджарить, изюм промыть и обсушить.
- Взбить яйца с сахаром, солью и ванилином до пышной светлой массы.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать. Добавить яблоки, орехи и изюм.
- Выложить тесто в форму 35×25 см, застеленную пергаментом, разровнять.
- Выпекать при 160 °C примерно 35–40 минут. Готовую мазурку немного остудить, нарезать и перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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