Шарлотка с яблоками без масла и молока: простая домашняя выпечка

Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог прекрасно подходит для домашнего чаепития, когда хочется ароматной выпечки без лишних ингредиентов. Яблоки делают шарлотку сочной, а легкое тесто хорошо удерживает кусочки яблок и быстро выпекается.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

цельнозерновая мука — 1 стакан;

крупные зеленые яблоки — 3 шт.;

сахарная пудра — для посыпки.

Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Взбить яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешать до однородности. Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать кусочками. Добавить в тесто и перемешать. Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, и разровнять. Выпекать при 180 °C около 30 минут в режиме "верх-низ". Готовность проверить деревянной шпажкой. Остудить пирог, вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.