Шарлотка с яблоками без масла и молока: простая домашняя выпечка

Эта шарлотка готовится практически "из ничего": без масла и без молока
Ua ru
7 октября 2026 03:04
Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Этот пирог прекрасно подходит для домашнего чаепития, когда хочется ароматной выпечки без лишних ингредиентов. Яблоки делают шарлотку сочной, а легкое тесто хорошо удерживает кусочки яблок и быстро выпекается.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- цельнозерновая мука — 1 стакан;
- крупные зеленые яблоки — 3 шт.;
- сахарная пудра — для посыпки.
Способ приготовления
- Взбить яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром.
- Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешать до однородности.
- Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать кусочками.
- Добавить в тесто и перемешать. Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, и разровнять.
- Выпекать при 180 °C около 30 минут в режиме "верх-низ".
- Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Остудить пирог, вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Читайте также:
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.