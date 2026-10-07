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Главная Вкус Эта шарлотка готовится практически "из ничего": без масла и без молока

Эта шарлотка готовится практически "из ничего": без масла и без молока

Ua ru
7 октября 2026 03:04
Шарлотка с яблоками без масла и молока: простая домашняя выпечка
Пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот пирог прекрасно подходит для домашнего чаепития, когда хочется ароматной выпечки без лишних ингредиентов. Яблоки делают шарлотку сочной, а легкое тесто хорошо удерживает кусочки яблок и быстро выпекается.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • цельнозерновая мука — 1 стакан;
  • крупные зеленые яблоки — 3 шт.;
  • сахарная пудра — для посыпки.
рецепт пирога з яблуками
Яблочный пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром.
  2. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешать до однородности.
  3. Яблоки очистить, удалить сердцевину и нарезать кусочками.
  4. Добавить в тесто и перемешать. Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, и разровнять.
  5. Выпекать при 180 °C около 30 минут в режиме "верх-низ".
  6. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  7. Остудить пирог, вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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