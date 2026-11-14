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Головна Смак Гарбузовий кекс за 40 хвилин: він стане улюбленою випічкою

Гарбузовий кекс за 40 хвилин: він стане улюбленою випічкою

Ua ru
14 листопада 2026 17:44
Ароматний кекс із гарбуза та сухофруктів: ніжна випічка з вершковим кремом Фото: кадр з відео
Гарбузовий кекс. Фото: кадр з відео

Цей кекс легко приготувати до сімейного чаювання або святкового столу. Він виходить м’яким, вологим і дуже ароматним, а вершкова шапочка робить десерт ще апетитнішим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 200 г;
  • гарбузове пюре — 250 г;
  • олія — 100 мл;
  • цедра лимона або апельсина — ½ шт.;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • кориця — ½ ч. л.;
  • ванілін — дрібка;
  • сушена вишня, родзинки або журавлина — 100 г.

Для крему:

  • вершкове масло — 100 г;
  • вершковий сир — 100 г;
  • цукрова пудра — 3 ст. л.
рецепт гарбузового кекса
Тісто з родзинками. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйця збити із сіллю та цукром. Додати гарбузове пюре, олію й цитрусову цедру, перемішати.
  2. Окремо з’єднати борошно, розпушувач, корицю та ванілін.
  3. Додати сухі інгредієнти до рідкої суміші, додати сухофрукти й перемішати.
  4. Перекласти тісто у форму та випікати до готовності.
  5. Для крему збити м’яке вершкове масло з вершковим сиром і цукровою пудрою. Охолоджений кекс прикрасити кремом.

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гарбуз рецепт випічка кекс
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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