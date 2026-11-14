Гарбузовий кекс. Фото: кадр з відео

Цей кекс легко приготувати до сімейного чаювання або святкового столу. Він виходить м’яким, вологим і дуже ароматним, а вершкова шапочка робить десерт ще апетитнішим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 200 г;

гарбузове пюре — 250 г;

олія — 100 мл;

цедра лимона або апельсина — ½ шт.;

борошно — 300 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

кориця — ½ ч. л.;

ванілін — дрібка;

сушена вишня, родзинки або журавлина — 100 г.

Для крему:

вершкове масло — 100 г;

вершковий сир — 100 г;

цукрова пудра — 3 ст. л.

Тісто з родзинками. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйця збити із сіллю та цукром. Додати гарбузове пюре, олію й цитрусову цедру, перемішати. Окремо з’єднати борошно, розпушувач, корицю та ванілін. Додати сухі інгредієнти до рідкої суміші, додати сухофрукти й перемішати. Перекласти тісто у форму та випікати до готовності. Для крему збити м’яке вершкове масло з вершковим сиром і цукровою пудрою. Охолоджений кекс прикрасити кремом.

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