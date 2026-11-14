Тыквенный кекс. Фото: кадр из видео

Этот кекс легко приготовить к семейному чаепитию или праздничному столу. Он получается мягким, влажным и очень ароматным, а сливочная глазурь делает десерт ещё более аппетитным.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 200 г;

тыквенное пюре — 250 г;

растительное масло — 100 мл;

цедра лимона или апельсина — ½ шт.;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

корица — ½ ч. л.;

ванилин — щепотка;

сушеная вишня, изюм или клюква — 100 г.

Для крема:

сливочное масло — 100 г;

творог — 100 г;

сахарная пудра — 3 ст. л.

Тесто с изюмом. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить тыквенное пюре, растительное масло и цедру цитрусовых, перемешать. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, корицу и ванилин. Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь, добавить сухофрукты и перемешать. Переложить тесто в форму и выпекать до готовности. Для крема взбить мягкое сливочное масло со сливочным сыром и сахарной пудрой. Охлажденный кекс украсить кремом.

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