Тыквенный кекс за 40 минут: он станет вашей любимой выпечкой
Ua ru
14 ноября 2026 17:44
Фото: кадр из видео
Тыквенный кекс. Фото: кадр из видео
Этот кекс легко приготовить к семейному чаепитию или праздничному столу. Он получается мягким, влажным и очень ароматным, а сливочная глазурь делает десерт ещё более аппетитным.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 200 г;
- тыквенное пюре — 250 г;
- растительное масло — 100 мл;
- цедра лимона или апельсина — ½ шт.;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- корица — ½ ч. л.;
- ванилин — щепотка;
- сушеная вишня, изюм или клюква — 100 г.
Для крема:
- сливочное масло — 100 г;
- творог — 100 г;
- сахарная пудра — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить тыквенное пюре, растительное масло и цедру цитрусовых, перемешать.
- Отдельно смешать муку, разрыхлитель, корицу и ванилин.
- Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь, добавить сухофрукты и перемешать.
- Переложить тесто в форму и выпекать до готовности.
- Для крема взбить мягкое сливочное масло со сливочным сыром и сахарной пудрой. Охлажденный кекс украсить кремом.
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