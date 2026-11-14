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Главная Вкус Тыквенный кекс за 40 минут: он станет вашей любимой выпечкой

Тыквенный кекс за 40 минут: он станет вашей любимой выпечкой

Ua ru
14 ноября 2026 17:44
Ароматный кекс из тыквы и сухофруктов: нежная выпечка со сливочным кремом Фото: кадр из видео
Тыквенный кекс. Фото: кадр из видео

Этот кекс легко приготовить к семейному чаепитию или праздничному столу. Он получается мягким, влажным и очень ароматным, а сливочная глазурь делает десерт ещё более аппетитным.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 200 г;
  • тыквенное пюре — 250 г;
  • растительное масло — 100 мл;
  • цедра лимона или апельсина — ½ шт.;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • корица — ½ ч. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • сушеная вишня, изюм или клюква — 100 г.

Для крема:

  • сливочное масло — 100 г;
  • творог — 100 г;
  • сахарная пудра — 3 ст. л.
рецепт гарбузового кекса
Тесто с изюмом. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить тыквенное пюре, растительное масло и цедру цитрусовых, перемешать.
  2. Отдельно смешать муку, разрыхлитель, корицу и ванилин.
  3. Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь, добавить сухофрукты и перемешать.
  4. Переложить тесто в форму и выпекать до готовности.
  5. Для крема взбить мягкое сливочное масло со сливочным сыром и сахарной пудрой. Охлажденный кекс украсить кремом.

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тыква рецепт выпечка кекс
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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