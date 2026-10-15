Тыквенный манник с лимонным сиропом: нежный пирог без яиц и муки

Тыквенный манник на кефире без яиц и муки: выпечка на осень
Ua ru
15 октября 2026 03:04
Тыква и манная крупа. Фото: smachnenke.com.ua.
Тыква придает пирогу красивый цвет и нежную текстуру, а сироп делает его особенно сочным. Такой манник легко приготовить из доступных продуктов и подать к чаю для уютного осеннего чаепития.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- очищенная тыква — 300 г;
- манная крупа — 250 г;
- кефир — 250 мл;
- сахар — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- цедра лимона — с 1 шт.
Для сиропа:
- сахар — 100 г;
- вода — 100 мл;
- лимонный сок — из 1 лимона.
Способ приготовления
- Тыкву натереть на мелкой терке. Смешать с кефиром, сахаром и лимонной цедрой.
- Добавить манную крупу с разрыхлителем, перемешать и оставить на 10–15 минут, чтобы манка немного набухла.
- Выложить тесто в форму, выстланную пергаментом, и выпекать при 180 °C примерно 40–50 минут, до готовности.
- Для сиропа смешать воду, сахар и лимонный сок.
- Довести до кипения и проварить 2–3 минуты.
- Горячий манник проколоть шпажкой в нескольких местах и постепенно полить сиропом.
- Оставить пирог в форме до полного остывания, чтобы сироп впитался, а манник стал сочным.
- Нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.
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