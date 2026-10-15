Тыквенный манник с лимонным сиропом: нежный пирог без яиц и муки

Тыква и манная крупа. Фото: smachnenke.com.ua.

Тыква придает пирогу красивый цвет и нежную текстуру, а сироп делает его особенно сочным. Такой манник легко приготовить из доступных продуктов и подать к чаю для уютного осеннего чаепития.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенная тыква — 300 г;

манная крупа — 250 г;

кефир — 250 мл;

сахар — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

цедра лимона — с 1 шт.

Для сиропа:

сахар — 100 г;

вода — 100 мл;

лимонный сок — из 1 лимона.

Тертая тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву натереть на мелкой терке. Смешать с кефиром, сахаром и лимонной цедрой. Добавить манную крупу с разрыхлителем, перемешать и оставить на 10–15 минут, чтобы манка немного набухла. Выложить тесто в форму, выстланную пергаментом, и выпекать при 180 °C примерно 40–50 минут, до готовности. Для сиропа смешать воду, сахар и лимонный сок. Довести до кипения и проварить 2–3 минуты. Горячий манник проколоть шпажкой в нескольких местах и постепенно полить сиропом. Оставить пирог в форме до полного остывания, чтобы сироп впитался, а манник стал сочным. Нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

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