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Главная Вкус Тыквенный манник на кефире без яиц и муки: выпечка на осень

Тыквенный манник на кефире без яиц и муки: выпечка на осень

Ua ru
15 октября 2026 03:04
Тыквенный манник с лимонным сиропом: нежный пирог без яиц и муки
Тыква и манная крупа. Фото: smachnenke.com.ua.

Тыква придает пирогу красивый цвет и нежную текстуру, а сироп делает его особенно сочным. Такой манник легко приготовить из доступных продуктов и подать к чаю для уютного осеннего чаепития.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенная тыква — 300 г;
  • манная крупа — 250 г;
  • кефир — 250 мл;
  • сахар — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • цедра лимона — с 1 шт.

Для сиропа:

  • сахар — 100 г;
  • вода — 100 мл;
  • лимонный сок — из 1 лимона.
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Тертая тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву натереть на мелкой терке. Смешать с кефиром, сахаром и лимонной цедрой.
  2. Добавить манную крупу с разрыхлителем, перемешать и оставить на 10–15 минут, чтобы манка немного набухла.
  3. Выложить тесто в форму, выстланную пергаментом, и выпекать при 180 °C примерно 40–50 минут, до готовности.
  4. Для сиропа смешать воду, сахар и лимонный сок.
  5. Довести до кипения и проварить 2–3 минуты.
  6. Горячий манник проколоть шпажкой в нескольких местах и постепенно полить сиропом.
  7. Оставить пирог в форме до полного остывания, чтобы сироп впитался, а манник стал сочным.
  8. Нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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