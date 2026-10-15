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Головна Смак Гарбузовий манник на кефірі без яєць та борошна: випічка на осінь

Гарбузовий манник на кефірі без яєць та борошна: випічка на осінь

Ua ru
15 жовтня 2026 03:04
Гарбузовий манник із лимонним сиропом: ніжний пиріг без яєць і борошна
Гарбуз та манка. Фото: smachnenke.com.ua.

Гарбуз надає пирогу красивого кольору й ніжної текстури, а сироп робить його особливо соковитим. Такий манник легко приготувати з доступних продуктів і подати до чаю для затишного осіннього чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз очищений — 300 г;
  • манна крупа — 250 г;
  • кефір — 250 мл.;
  • цукор — 150 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • цедра лимона — з 1 шт.

Для сиропу:

  • цукор — 100 г;
  • вода — 100 мл.;
  • лимонний сік — з 1 лимона.
рецепт манника з гарбузом
Тертий гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз натерти на дрібній тертці. Змішати з кефіром, цукром і лимонною цедрою.
  2. Додати манну крупу з розпушувачем, перемішати й залишити на 10–15 хвилин, щоб манка трохи набухла.
  3. Викласти тісто у форму з пергаментом і випікати за 180 °C приблизно 40–50 хвилин, до готовності.
  4. Для сиропу змішати воду, цукор і лимонний сік.
  5. Довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини.
  6. Гарячий манник проколоти шпажкою в кількох місцях і поступово полити сиропом.
  7. Залишити пиріг у формі до повного охолодження, щоб сироп увібрався, а манник став соковитим.
  8. Нарізати порційними шматочками й подавати до чаю.

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гарбуз пиріг десерт манка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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