Гарбузовий манник із лимонним сиропом: ніжний пиріг без яєць і борошна

Гарбуз та манка. Фото: smachnenke.com.ua.

Гарбуз надає пирогу красивого кольору й ніжної текстури, а сироп робить його особливо соковитим. Такий манник легко приготувати з доступних продуктів і подати до чаю для затишного осіннього чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

гарбуз очищений — 300 г;

манна крупа — 250 г;

кефір — 250 мл.;

цукор — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

цедра лимона — з 1 шт.

Для сиропу:

цукор — 100 г;

вода — 100 мл.;

лимонний сік — з 1 лимона.

Тертий гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз натерти на дрібній тертці. Змішати з кефіром, цукром і лимонною цедрою. Додати манну крупу з розпушувачем, перемішати й залишити на 10–15 хвилин, щоб манка трохи набухла. Викласти тісто у форму з пергаментом і випікати за 180 °C приблизно 40–50 хвилин, до готовності. Для сиропу змішати воду, цукор і лимонний сік. Довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини. Гарячий манник проколоти шпажкою в кількох місцях і поступово полити сиропом. Залишити пиріг у формі до повного охолодження, щоб сироп увібрався, а манник став соковитим. Нарізати порційними шматочками й подавати до чаю.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Читайте також:

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.