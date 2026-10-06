Гарбузовий нектар на зиму: ароматний напій із грушами та морквою

Гарбузовий нектар на зиму "Золото для імунітету": рецепт з грушами
Ua ru
6 жовтня 2026 01:04
Гарбузовий нектар. Фото: smakuiemo.com.ua
Гарбузовий нектар виходить густим, ароматним і добре підходить для домашніх зимових запасів. Груша додає м’якості, морква — насиченого кольору, а лимонний сік або кислота врівноважують солодкість. За бажанням напій можна доповнити апельсиновим соком чи цедрою.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз очищений — 2 кг;
- морква очищена — 1 кг;
- груші або яблука очищені — 1 кг;
- вода — 3,5 л;
- цукор — 500–700 г;
- лимонна кислота — 1–2 ч. л. або сік лимона;
- апельсини — 2 шт. за бажанням.
Спосіб приготування
- Нарізати гарбуз, моркву та груші невеликими шматочками.
- Закип’ятити воду, додати гарбуз і моркву та варити 20–25 хвилин до м’якості.
- Додати груші й готувати ще близько 10 хвилин.
- Перебити овочі та фрукти занурювальним блендером до однорідності.
- Додати цукор і лимонну кислоту або сік лимона, перемішати та довести до кипіння.
- За бажанням додати апельсиновий сік або трохи цедри.
- Розлити гарячий нектар у стерилізовані банки чи пляшки, герметично закрити, укутати та залишити до повного охолодження.
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