Гарбузовий нектар на зиму: ароматний напій із грушами та морквою

Гарбузовий нектар. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарбузовий нектар виходить густим, ароматним і добре підходить для домашніх зимових запасів. Груша додає м’якості, морква — насиченого кольору, а лимонний сік або кислота врівноважують солодкість. За бажанням напій можна доповнити апельсиновим соком чи цедрою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз очищений — 2 кг;

морква очищена — 1 кг;

груші або яблука очищені — 1 кг;

вода — 3,5 л;

цукор — 500–700 г;

лимонна кислота — 1–2 ч. л. або сік лимона;

апельсини — 2 шт. за бажанням.

Приготування соку. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати гарбуз, моркву та груші невеликими шматочками. Закип’ятити воду, додати гарбуз і моркву та варити 20–25 хвилин до м’якості. Додати груші й готувати ще близько 10 хвилин. Перебити овочі та фрукти занурювальним блендером до однорідності. Додати цукор і лимонну кислоту або сік лимона, перемішати та довести до кипіння. За бажанням додати апельсиновий сік або трохи цедри. Розлити гарячий нектар у стерилізовані банки чи пляшки, герметично закрити, укутати та залишити до повного охолодження.

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