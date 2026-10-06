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Головна Смак Гарбузовий нектар на зиму "Золото для імунітету": рецепт з грушами

Гарбузовий нектар на зиму "Золото для імунітету": рецепт з грушами

Ua ru
6 жовтня 2026 01:04
Гарбузовий нектар на зиму: ароматний напій із грушами та морквою
Гарбузовий нектар. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарбузовий нектар виходить густим, ароматним і добре підходить для домашніх зимових запасів. Груша додає м’якості, морква — насиченого кольору, а лимонний сік або кислота врівноважують солодкість. За бажанням напій можна доповнити апельсиновим соком чи цедрою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз очищений — 2 кг;
  • морква очищена — 1 кг;
  • груші або яблука очищені — 1 кг;
  • вода — 3,5 л;
  • цукор — 500–700 г;
  • лимонна кислота — 1–2 ч. л. або сік лимона;
  • апельсини — 2 шт. за бажанням.
рецепт гарбузового соку
Приготування соку. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати гарбуз, моркву та груші невеликими шматочками.
  2. Закип’ятити воду, додати гарбуз і моркву та варити 20–25 хвилин до м’якості.
  3. Додати груші й готувати ще близько 10 хвилин.
  4. Перебити овочі та фрукти занурювальним блендером до однорідності.
  5. Додати цукор і лимонну кислоту або сік лимона, перемішати та довести до кипіння.
  6. За бажанням додати апельсиновий сік або трохи цедри.
  7. Розлити гарячий нектар у стерилізовані банки чи пляшки, герметично закрити, укутати та залишити до повного охолодження.

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гарбуз рецепт заготівля на зиму сік
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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