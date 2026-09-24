Гарбуз на сковороді з пармезаном: швидка осіння страва

Страва з гарбуза за 10 хвилин: виходить смачніше за м’ясо
Ua ru
24 вересня 2026 16:04
Гарбуз з пармезаном. Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз виходить м’яким, ароматним і з легкою сирною скоринкою. Прянощі, часник та розмарин чудово підкреслюють його солодкуватий смак, а пармезан додає страві насиченості.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — до смаку;
- пармезан — до смаку;
- вершкове або кокосове масло — для смаження;
- сіль і чорний перець — до смаку;
- розмарин — до смаку;
- мускатний горіх — до смаку;
- свіжа зелень — до смаку.
Спосіб приготування
- Гарбуз очистити та нарізати невеликими кубиками, цибулю — півкільцями.
- На сковороді розігріти масло, обсмажити цибулю до напівм’якості.
- Додати гарбуз, сіль, перець і мускатний горіх.
- Накрити кришкою та готувати на невеликому вогні до м’якості.
- За кілька хвилин до готовності додати подрібнений часник, розмарин і зелень, перемішати та прогріти ще 1–2 хвилини.
- Перед подачею посипати тертим пармезаном.
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