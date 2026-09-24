Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Страва з гарбуза за 10 хвилин: виходить смачніше за м’ясо

Страва з гарбуза за 10 хвилин: виходить смачніше за м’ясо

Ua ru
24 вересня 2026 16:04
Гарбуз на сковороді з пармезаном: швидка осіння страва
Гарбуз з пармезаном. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз виходить м’яким, ароматним і з легкою сирною скоринкою. Прянощі, часник та розмарин чудово підкреслюють його солодкуватий смак, а пармезан додає страві насиченості.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — до смаку;
  • пармезан — до смаку;
  • вершкове або кокосове масло — для смаження;
  • сіль і чорний перець — до смаку;
  • розмарин — до смаку;
  • мускатний горіх — до смаку;
  • свіжа зелень — до смаку.
рецепт гарбуза на сковороді
Смажений гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз очистити та нарізати невеликими кубиками, цибулю — півкільцями.
  2. На сковороді розігріти масло, обсмажити цибулю до напівм’якості.
  3. Додати гарбуз, сіль, перець і мускатний горіх.
  4. Накрити кришкою та готувати на невеликому вогні до м’якості.
  5. За кілька хвилин до готовності додати подрібнений часник, розмарин і зелень, перемішати та прогріти ще 1–2 хвилини.
  6. Перед подачею посипати тертим пармезаном.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Читайте також:

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.

гарбуз сир рецепт обід
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації