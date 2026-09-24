Гарбуз на сковороді з пармезаном: швидка осіння страва

Гарбуз з пармезаном. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз виходить м’яким, ароматним і з легкою сирною скоринкою. Прянощі, часник та розмарин чудово підкреслюють його солодкуватий смак, а пармезан додає страві насиченості.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — до смаку;

пармезан — до смаку;

вершкове або кокосове масло — для смаження;

сіль і чорний перець — до смаку;

розмарин — до смаку;

мускатний горіх — до смаку;

свіжа зелень — до смаку.

Смажений гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз очистити та нарізати невеликими кубиками, цибулю — півкільцями. На сковороді розігріти масло, обсмажити цибулю до напівм’якості. Додати гарбуз, сіль, перець і мускатний горіх. Накрити кришкою та готувати на невеликому вогні до м’якості. За кілька хвилин до готовності додати подрібнений часник, розмарин і зелень, перемішати та прогріти ще 1–2 хвилини. Перед подачею посипати тертим пармезаном.

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