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Главная Вкус Блюдо из тыквы за 10 минут: получается вкуснее, чем мясо

Блюдо из тыквы за 10 минут: получается вкуснее, чем мясо

Ua ru
24 сентября 2026 16:04
Тыква на сковороде с пармезаном: быстрое осеннее блюдо
Тыква с пармезаном. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква получается мягкой, ароматной и с легкой сырной корочкой. Специи, чеснок и розмарин прекрасно подчеркивают ее сладковатый вкус, а пармезан придаёт блюду насыщенность.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — по вкусу;
  • пармезан — по вкусу;
  • сливочное или кокосовое масло — для жарки;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • розмарин — по вкусу;
  • мускатный орех — по вкусу;
  • свежая зелень — по вкусу.
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Жареная тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву очистить и нарезать небольшими кубиками, лук — полукольцами.
  2. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до полупрозрачности.
  3. Добавить тыкву, соль, перец и мускатный орех.
  4. Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне до мягкости.
  5. За несколько минут до готовности добавить измельчённый чеснок, розмарин и зелень, перемешать и прогреть ещё 1–2 минуты.
  6. Перед подачей посыпать тёртым пармезаном.

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тыква сыр рецепт обед
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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