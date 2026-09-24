Тыква на сковороде с пармезаном: быстрое осеннее блюдо

Тыква с пармезаном. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква получается мягкой, ароматной и с легкой сырной корочкой. Специи, чеснок и розмарин прекрасно подчеркивают ее сладковатый вкус, а пармезан придаёт блюду насыщенность.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — по вкусу;

пармезан — по вкусу;

сливочное или кокосовое масло — для жарки;

соль и черный перец — по вкусу;

розмарин — по вкусу;

мускатный орех — по вкусу;

свежая зелень — по вкусу.

Жареная тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву очистить и нарезать небольшими кубиками, лук — полукольцами. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до полупрозрачности. Добавить тыкву, соль, перец и мускатный орех. Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне до мягкости. За несколько минут до готовности добавить измельчённый чеснок, розмарин и зелень, перемешать и прогреть ещё 1–2 минуты. Перед подачей посыпать тёртым пармезаном.

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