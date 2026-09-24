Тыква на сковороде с пармезаном: быстрое осеннее блюдо

Блюдо из тыквы за 10 минут: получается вкуснее, чем мясо
Ua ru
24 сентября 2026 16:04
Тыква с пармезаном. Фото: smachnenke.com.ua
Тыква получается мягкой, ароматной и с легкой сырной корочкой. Специи, чеснок и розмарин прекрасно подчеркивают ее сладковатый вкус, а пармезан придаёт блюду насыщенность.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — по вкусу;
- пармезан — по вкусу;
- сливочное или кокосовое масло — для жарки;
- соль и черный перец — по вкусу;
- розмарин — по вкусу;
- мускатный орех — по вкусу;
- свежая зелень — по вкусу.
Способ приготовления
- Тыкву очистить и нарезать небольшими кубиками, лук — полукольцами.
- На сковороде разогреть масло, обжарить лук до полупрозрачности.
- Добавить тыкву, соль, перец и мускатный орех.
- Накрыть крышкой и готовить на небольшом огне до мягкости.
- За несколько минут до готовности добавить измельчённый чеснок, розмарин и зелень, перемешать и прогреть ещё 1–2 минуты.
- Перед подачей посыпать тёртым пармезаном.
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