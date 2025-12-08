Тыква с яйцами вкуснее мяса — простой рецепт сытного ужина

Запеканка с тыквой и яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква с яйцами — отличная альтернатива мясным блюдам для сытного ужина. Яркие овощи, ароматные прованские травы и нежный сыр делают блюдо сочным и ароматным. Омлет получается золотистым, плотным и питательным, а тыквенные семечки и зелень придают яркие акценты вкуса и текстуры.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

тыква — 400 г;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

стебли сельдерея — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

помидор — 1 шт.;

корнишон — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

твердый сыр — 100 г;

тыквенные семечки — по своему вкусу;

зеленый лук и петрушка — по своему вкусу;

прованские травы, соль, черный перец — по своему вкусу;

растительное масло для пассерования.

Способ приготовления

Тыкву нарезать кубиками и обсушить полотенцем. На разогретой сковороде пассеровать лук до прозрачности, добавить морковь и сельдерей и обжаривать несколько минут. Добавить тыкву и картофель, обжаривать на среднем огне примерно 5 минут, затем добавить болгарский перец, измельченный чеснок, прованские травы, соль и перец. Пассеровать до мягкости овощей.

Кусочки тыквы. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной миске взбить яйца с майонезом, сметаной, солью и перцем до однородности. Добавить нарезанный помидор, корнишон, зелень и зеленый лук. Полить овощи яичной смесью, равномерно распределить, сверху посыпать тертым сыром и тыквенными семечками.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать омлет в духовке при 180°C 20-25 минут до золотистой корочки. Дать немного остыть, нарезать порционно и подавать. Блюдо получается сытным, ароматным и насыщенным, идеальное как самостоятельный перекус или гарнир к столу.

