Видео

Тыква с яйцами вкуснее мяса — сытное зимнее блюдо

Дата публикации 8 декабря 2025 15:04
Тыква с яйцами вкуснее мяса — простой рецепт сытного ужина
Запеканка с тыквой и яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Тыква с яйцами — отличная альтернатива мясным блюдам для сытного ужина. Яркие овощи, ароматные прованские травы и нежный сыр делают блюдо сочным и ароматным. Омлет получается золотистым, плотным и питательным, а тыквенные семечки и зелень придают яркие акценты вкуса и текстуры.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • тыква — 400 г;
  • картофель — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • стебли сельдерея — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • помидор — 1 шт.;
  • корнишон — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • тыквенные семечки — по своему вкусу;
  • зеленый лук и петрушка — по своему вкусу;
  • прованские травы, соль, черный перец — по своему вкусу;
  • растительное масло для пассерования.

Способ приготовления

Тыкву нарезать кубиками и обсушить полотенцем. На разогретой сковороде пассеровать лук до прозрачности, добавить морковь и сельдерей и обжаривать несколько минут. Добавить тыкву и картофель, обжаривать на среднем огне примерно 5 минут, затем добавить болгарский перец, измельченный чеснок, прованские травы, соль и перец. Пассеровать до мягкости овощей.

що приготувати з гарбузом
Кусочки тыквы. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной миске взбить яйца с майонезом, сметаной, солью и перцем до однородности. Добавить нарезанный помидор, корнишон, зелень и зеленый лук. Полить овощи яичной смесью, равномерно распределить, сверху посыпать тертым сыром и тыквенными семечками.

рецепт страви з гарбузом та яйцями
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать омлет в духовке при 180°C 20-25 минут до золотистой корочки. Дать немного остыть, нарезать порционно и подавать. Блюдо получается сытным, ароматным и насыщенным, идеальное как самостоятельный перекус или гарнир к столу.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

тыква яйца картошка рецепт запеканки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
