Тыква с яйцами вкуснее мяса — простой рецепт сытного ужина

Тыква с яйцами вкуснее мяса — сытное зимнее блюдо
Тыква с яйцами — отличная альтернатива мясным блюдам для сытного ужина. Яркие овощи, ароматные прованские травы и нежный сыр делают блюдо сочным и ароматным. Омлет получается золотистым, плотным и питательным, а тыквенные семечки и зелень придают яркие акценты вкуса и текстуры.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- тыква — 400 г;
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- стебли сельдерея — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- помидор — 1 шт.;
- корнишон — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- твердый сыр — 100 г;
- тыквенные семечки — по своему вкусу;
- зеленый лук и петрушка — по своему вкусу;
- прованские травы, соль, черный перец — по своему вкусу;
- растительное масло для пассерования.
Способ приготовления
Тыкву нарезать кубиками и обсушить полотенцем. На разогретой сковороде пассеровать лук до прозрачности, добавить морковь и сельдерей и обжаривать несколько минут. Добавить тыкву и картофель, обжаривать на среднем огне примерно 5 минут, затем добавить болгарский перец, измельченный чеснок, прованские травы, соль и перец. Пассеровать до мягкости овощей.
В отдельной миске взбить яйца с майонезом, сметаной, солью и перцем до однородности. Добавить нарезанный помидор, корнишон, зелень и зеленый лук. Полить овощи яичной смесью, равномерно распределить, сверху посыпать тертым сыром и тыквенными семечками.
Выпекать омлет в духовке при 180°C 20-25 минут до золотистой корочки. Дать немного остыть, нарезать порционно и подавать. Блюдо получается сытным, ароматным и насыщенным, идеальное как самостоятельный перекус или гарнир к столу.
