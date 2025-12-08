Гарбуз з яйцями смачніший за м'ясо — простий рецепт ситної вечері

Гарбуз з яйцями смачніший за м'ясо — ситна зимова страва
Гарбуз з яйцями — відмінна альтернатива м’ясним стравам для ситної вечері. Яскраві овочі, ароматні прованські трави та ніжний сир роблять страву соковитою та ароматною. Омлет виходить золотистим, щільним і поживним, а гарбузове насіння та зелень надають яскравих акцентів смаку та текстури.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- гарбуз — 400 г;
- картопля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- стебла селери — 2 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2–3 зубчики;
- помідор — 1 шт.;
- корнішон — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- твердий сир — 100 г;
- гарбузове насіння — до свого смаку;
- зелена цибуля та петрушка — до свого смаку;
- прованські трави, сіль, чорний перець — до свого смаку;
- рослинна олія для пасерування.
Спосіб приготування
Гарбуз нарізати кубиками та обсушити рушником. На розігрітій сковороді пасерувати цибулю до прозорості, додати моркву та селеру і обсмажувати кілька хвилин. Додати гарбуз та картоплю, обсмажувати на середньому вогні приблизно 5 хвилин, потім додати болгарський перець, подрібнений часник, прованські трави, сіль та перець. Пасерувати до м’якості овочів.
В окремій мисці збити яйця з майонезом, сметаною, сіллю та перцем до однорідності. Додати нарізаний помідор, корнішон, зелень та зелену цибулю. Полити овочі яєчною сумішшю, рівномірно розподілити, зверху посипати тертим сиром та гарбузовим насінням.
Випікати омлет у духовці при 180°C 20–25 хвилин до золотистої скоринки. Дати трохи охолонути, нарізати порційно і подавати. Страва виходить ситною, ароматною та насиченою, ідеальна як самостійний перекус або гарнір до столу.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.
Читайте Новини.LIVE!