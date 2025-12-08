Відео
Гарбуз з яйцями смачніший за м'ясо — ситна зимова страва

Гарбуз з яйцями смачніший за м'ясо — ситна зимова страва

Дата публікації: 8 грудня 2025 15:04
Гарбуз з яйцями смачніший за м'ясо — простий рецепт ситної вечері
Запіканка з гарбузом та яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз з яйцями — відмінна альтернатива м’ясним стравам для ситної вечері. Яскраві овочі, ароматні прованські трави та ніжний сир роблять страву соковитою та ароматною. Омлет виходить золотистим, щільним і поживним, а гарбузове насіння та зелень надають яскравих акцентів смаку та текстури. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • гарбуз — 400 г;
  • картопля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • стебла селери — 2 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • помідор — 1 шт.;
  • корнішон — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • твердий сир — 100 г;
  • гарбузове насіння — до свого смаку;
  • зелена цибуля та петрушка — до свого смаку;
  • прованські трави, сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • рослинна олія для пасерування.

Спосіб приготування

Гарбуз нарізати кубиками та обсушити рушником. На розігрітій сковороді пасерувати цибулю до прозорості, додати моркву та селеру і обсмажувати кілька хвилин. Додати гарбуз та картоплю, обсмажувати на середньому вогні приблизно 5 хвилин, потім додати болгарський перець, подрібнений часник, прованські трави, сіль та перець. Пасерувати до м’якості овочів.

що приготувати з гарбузом
Шматочки гарбуза. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисці збити яйця з майонезом, сметаною, сіллю та перцем до однорідності. Додати нарізаний помідор, корнішон, зелень та зелену цибулю. Полити овочі яєчною сумішшю, рівномірно розподілити, зверху посипати тертим сиром та гарбузовим насінням.

рецепт страви з гарбузом та яйцями
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати омлет у духовці при 180°C 20–25 хвилин до золотистої скоринки. Дати трохи охолонути, нарізати порційно і подавати. Страва виходить ситною, ароматною та насиченою, ідеальна як самостійний перекус або гарнір до столу.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.

гарбуз яйця картопля рецепт запіканки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
