Гарбуз з яйцями смачніший за м'ясо — простий рецепт ситної вечері

Запіканка з гарбузом та яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбуз з яйцями — відмінна альтернатива м’ясним стравам для ситної вечері. Яскраві овочі, ароматні прованські трави та ніжний сир роблять страву соковитою та ароматною. Омлет виходить золотистим, щільним і поживним, а гарбузове насіння та зелень надають яскравих акцентів смаку та текстури.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

гарбуз — 400 г;

картопля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

стебла селери — 2 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

помідор — 1 шт.;

корнішон — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

твердий сир — 100 г;

гарбузове насіння — до свого смаку;

зелена цибуля та петрушка — до свого смаку;

прованські трави, сіль, чорний перець — до свого смаку;

рослинна олія для пасерування.

Спосіб приготування

Гарбуз нарізати кубиками та обсушити рушником. На розігрітій сковороді пасерувати цибулю до прозорості, додати моркву та селеру і обсмажувати кілька хвилин. Додати гарбуз та картоплю, обсмажувати на середньому вогні приблизно 5 хвилин, потім додати болгарський перець, подрібнений часник, прованські трави, сіль та перець. Пасерувати до м’якості овочів.

Шматочки гарбуза. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисці збити яйця з майонезом, сметаною, сіллю та перцем до однорідності. Додати нарізаний помідор, корнішон, зелень та зелену цибулю. Полити овочі яєчною сумішшю, рівномірно розподілити, зверху посипати тертим сиром та гарбузовим насінням.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати омлет у духовці при 180°C 20–25 хвилин до золотистої скоринки. Дати трохи охолонути, нарізати порційно і подавати. Страва виходить ситною, ароматною та насиченою, ідеальна як самостійний перекус або гарнір до столу.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.