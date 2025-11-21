Гарбузові млинці — рецепт з покроковим приготуванням

Гарбузові млинці. Фото: кадр з відео

Запашні гарбузові млинці — це той сніданок, який наповнює ранок затишком і теплом. Ніжні, ароматні та яскраві, вони готуються легко, а результат завжди перевершує очікування. Гарбуз надає тісту природну солодкість і шовковисту консистенцію, що робить млинці особливо м’якими. Такий рецепт легко вписати у щоденне меню, а ще він чудово підходить для осінньо-зимового сезону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

гарбуз — 400–450 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — дрібка;

борошно — 220 г;

молоко — 400 мл.;

олія соняшникова або оливкова — 1 ст. л.;

лікер — 1 ст. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Гарбуз очистити, нарізати дрібними кубиками та залити водою так, щоб вона покривала шматочки. Довести до кипіння й варити приблизно 10 хвилин, доки гарбуз не стане м’яким. Воду злити, подрібнити гарбуз блендером до стану однорідного пюре або розім’яти виделкою. У глибоку миску вбити яйця, додати цукор і збити до гладкої маси. Ввести дрібку солі, після цього додати гаряче гарбузове пюре та ще раз перемішати до однорідності.

Шматочки гарбуза. Фото: кадр з відео

Порціями всипати борошно, ретельно перемішуючи, щоб не залишалося грудочок. Поступово влити молоко кімнатної температури, доводячи тісто до рідкої, але не водянистої консистенції. За потреби долити ще 50 мл. молока. Влити ложку олії, знову перемішати тісто до рівномірного розподілу.

Гарбузові млинці на пательні. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду. Якщо вона антипригарна, додатково змащувати олією не потрібно. Викладати тісто тонким шаром та смажити млинці на середньому вогні приблизно 2–3 хвилини з кожного боку, доки вони стануть рум’яними. З вказаної кількості тіста виходить приблизно 16 млинців. Вони добре тримають форму, не рвуться та залишаються ніжними. Подаються з медом, варенням або улюбленими солодкими доповненнями.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.