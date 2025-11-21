Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт гарбузових млинців з покроковим приготуванням — сніданок

Рецепт гарбузових млинців з покроковим приготуванням — сніданок

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 05:04
Оновлено: 18:51
Гарбузові млинці — рецепт з покроковим приготуванням
Гарбузові млинці. Фото: кадр з відео

Запашні гарбузові млинці — це той сніданок, який наповнює ранок затишком і теплом. Ніжні, ароматні та яскраві, вони готуються легко, а результат завжди перевершує очікування. Гарбуз надає тісту природну солодкість і шовковисту консистенцію, що робить млинці особливо м’якими. Такий рецепт легко вписати у щоденне меню, а ще він чудово підходить для осінньо-зимового сезону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • гарбуз — 400–450 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • борошно — 220 г;
  • молоко — 400 мл.;
  • олія соняшникова або оливкова — 1 ст. л.;
  • лікер — 1 ст. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Гарбуз очистити, нарізати дрібними кубиками та залити водою так, щоб вона покривала шматочки. Довести до кипіння й варити приблизно 10 хвилин, доки гарбуз не стане м’яким. Воду злити, подрібнити гарбуз блендером до стану однорідного пюре або розім’яти виделкою. У глибоку миску вбити яйця, додати цукор і збити до гладкої маси. Ввести дрібку солі, після цього додати гаряче гарбузове пюре та ще раз перемішати до однорідності.

рецепт гарбузових млинців
Шматочки гарбуза. Фото: кадр з відео

Порціями всипати борошно, ретельно перемішуючи, щоб не залишалося грудочок. Поступово влити молоко кімнатної температури, доводячи тісто до рідкої, але не водянистої консистенції. За потреби долити ще 50 мл. молока. Влити ложку олії, знову перемішати тісто до рівномірного розподілу.

рецепт гарбузових млинців на сніданок
Гарбузові млинці на пательні. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду. Якщо вона антипригарна, додатково змащувати олією не потрібно. Викладати тісто тонким шаром та смажити млинці на середньому вогні приблизно 2–3 хвилини з кожного боку, доки вони стануть рум’яними. З вказаної кількості тіста виходить приблизно 16 млинців. Вони добре тримають форму, не рвуться та залишаються ніжними. Подаються з медом, варенням або улюбленими солодкими доповненнями.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.

гарбуз рецепт оладки ідея для сніданку млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації