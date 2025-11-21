Тыквенные блины — рецепт с пошаговым приготовлением

Тыквенные блины. Фото: кадр из видео

Душистые тыквенные блины — это тот завтрак, который наполняет утро уютом и теплом. Нежные, ароматные и яркие, они готовятся легко, а результат всегда превосходит ожидания. Тыква придает тесту естественную сладость и шелковистую консистенцию, что делает блины особенно мягкими. Такой рецепт легко вписать в ежедневное меню, а еще он отлично подходит для осенне-зимнего сезона.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

тыква — 400-450 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

мука — 220 г;

молоко — 400 мл.;

масло подсолнечное или оливковое — 1 ст. л.;

ликер — 1 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления

Тыкву очистить, нарезать мелкими кубиками и залить водой так, чтобы она покрывала кусочки. Довести до кипения и варить примерно 10 минут, пока тыква не станет мягкой. Воду слить, измельчить тыкву блендером до состояния однородного пюре или размять вилкой. В глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и взбить до гладкой массы. Ввести щепотку соли, после этого добавить горячее тыквенное пюре и еще раз перемешать до однородности.

Кусочки тыквы. Фото: кадр из видео

Порциями всыпать муку, тщательно перемешивая, чтобы не оставалось комочков. Постепенно влить молоко комнатной температуры, доводя тесто до жидкой, но не водянистой консистенции. При необходимости долить еще 50 мл. молока. Влить ложку масла, снова перемешать тесто до равномерного распределения.

Тыквенные блины на сковороде. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду. Если она антипригарная, дополнительно смазывать маслом не нужно. Выкладывать тесто тонким слоем и жарить блины на среднем огне примерно 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут румяными. Из указанного количества теста получается примерно 16 блинов. Они хорошо держат форму, не рвутся и остаются нежными. Подаются с медом, вареньем или любимыми сладкими дополнениями.

