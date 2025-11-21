Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт тыквенных блинов с пошаговым приготовлением — завтрак

Рецепт тыквенных блинов с пошаговым приготовлением — завтрак

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 05:04
обновлено: 18:51
Тыквенные блины — рецепт с пошаговым приготовлением
Тыквенные блины. Фото: кадр из видео

Душистые тыквенные блины — это тот завтрак, который наполняет утро уютом и теплом. Нежные, ароматные и яркие, они готовятся легко, а результат всегда превосходит ожидания. Тыква придает тесту естественную сладость и шелковистую консистенцию, что делает блины особенно мягкими. Такой рецепт легко вписать в ежедневное меню, а еще он отлично подходит для осенне-зимнего сезона.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 400-450 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • мука — 220 г;
  • молоко — 400 мл.;
  • масло подсолнечное или оливковое — 1 ст. л.;
  • ликер — 1 ст. л. (по желанию).

Способ приготовления

Тыкву очистить, нарезать мелкими кубиками и залить водой так, чтобы она покрывала кусочки. Довести до кипения и варить примерно 10 минут, пока тыква не станет мягкой. Воду слить, измельчить тыкву блендером до состояния однородного пюре или размять вилкой. В глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и взбить до гладкой массы. Ввести щепотку соли, после этого добавить горячее тыквенное пюре и еще раз перемешать до однородности.

рецепт гарбузових млинців
Кусочки тыквы. Фото: кадр из видео

Порциями всыпать муку, тщательно перемешивая, чтобы не оставалось комочков. Постепенно влить молоко комнатной температуры, доводя тесто до жидкой, но не водянистой консистенции. При необходимости долить еще 50 мл. молока. Влить ложку масла, снова перемешать тесто до равномерного распределения.

рецепт гарбузових млинців на сніданок
Тыквенные блины на сковороде. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду. Если она антипригарная, дополнительно смазывать маслом не нужно. Выкладывать тесто тонким слоем и жарить блины на среднем огне примерно 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут румяными. Из указанного количества теста получается примерно 16 блинов. Они хорошо держат форму, не рвутся и остаются нежными. Подаются с медом, вареньем или любимыми сладкими дополнениями.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

тыква рецепт оладьи идея для завтрака блины
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации