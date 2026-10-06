Тыквенный нектар на зиму: ароматный напиток с грушами и морковью

Тыквенный нектар. Фото: smakuiemo.com.ua

Тыквенный нектар получается густым, ароматным и хорошо подходит для домашних зимних запасов. Груша придает мягкость, морковь — насыщенный цвет, а лимонный сок или кислота уравновешивают сладость. По желанию напиток можно дополнить апельсиновым соком или цедрой.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенная тыква — 2 кг;

морковь очищенная — 1 кг;

груши или яблоки очищенные — 1 кг;

вода — 3,5 л;

сахар — 500–700 г;

лимонная кислота — 1–2 ч. л. или лимонный сок;

апельсины — 2 шт. по желанию.

Приготовление сока. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Нарезать тыкву, морковь и груши небольшими кусочками. Довести воду до кипения, добавить тыкву и морковь и варить 20–25 минут до мягкости. Добавить груши и варить ещё около 10 минут. Измельчить овощи и фрукты погружным блендером до однородной консистенции. Добавить сахар и лимонную кислоту или лимонный сок, перемешать и довести до кипения. По желанию добавить апельсиновый сок или немного цедры. Разлить горячий нектар в стерилизованные банки или бутылки, герметично закрыть, укутать и оставить до полного остывания.

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