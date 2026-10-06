Тыквенный нектар на зиму: ароматный напиток с грушами и морковью

Тыквенный нектар на зиму "Золото для иммунитета": рецепт с грушами
Ua ru
6 октября 2026 01:04
Тыквенный нектар. Фото: smakuiemo.com.ua
Тыквенный нектар получается густым, ароматным и хорошо подходит для домашних зимних запасов. Груша придает мягкость, морковь — насыщенный цвет, а лимонный сок или кислота уравновешивают сладость. По желанию напиток можно дополнить апельсиновым соком или цедрой.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- очищенная тыква — 2 кг;
- морковь очищенная — 1 кг;
- груши или яблоки очищенные — 1 кг;
- вода — 3,5 л;
- сахар — 500–700 г;
- лимонная кислота — 1–2 ч. л. или лимонный сок;
- апельсины — 2 шт. по желанию.
Способ приготовления
- Нарезать тыкву, морковь и груши небольшими кусочками.
- Довести воду до кипения, добавить тыкву и морковь и варить 20–25 минут до мягкости.
- Добавить груши и варить ещё около 10 минут.
- Измельчить овощи и фрукты погружным блендером до однородной консистенции.
- Добавить сахар и лимонную кислоту или лимонный сок, перемешать и довести до кипения.
- По желанию добавить апельсиновый сок или немного цедры.
- Разлить горячий нектар в стерилизованные банки или бутылки, герметично закрыть, укутать и оставить до полного остывания.
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