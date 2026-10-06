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Главная Вкус Тыквенный нектар на зиму "Золото для иммунитета": рецепт с грушами

Тыквенный нектар на зиму "Золото для иммунитета": рецепт с грушами

Ua ru
6 октября 2026 01:04
Тыквенный нектар на зиму: ароматный напиток с грушами и морковью
Тыквенный нектар. Фото: smakuiemo.com.ua

Тыквенный нектар получается густым, ароматным и хорошо подходит для домашних зимних запасов. Груша придает мягкость, морковь — насыщенный цвет, а лимонный сок или кислота уравновешивают сладость. По желанию напиток можно дополнить апельсиновым соком или цедрой.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенная тыква — 2 кг;
  • морковь очищенная — 1 кг;
  • груши или яблоки очищенные — 1 кг;
  • вода — 3,5 л;
  • сахар — 500–700 г;
  • лимонная кислота — 1–2 ч. л. или лимонный сок;
  • апельсины — 2 шт. по желанию.
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Приготовление сока. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать тыкву, морковь и груши небольшими кусочками.
  2. Довести воду до кипения, добавить тыкву и морковь и варить 20–25 минут до мягкости.
  3. Добавить груши и варить ещё около 10 минут.
  4. Измельчить овощи и фрукты погружным блендером до однородной консистенции.
  5. Добавить сахар и лимонную кислоту или лимонный сок, перемешать и довести до кипения.
  6. По желанию добавить апельсиновый сок или немного цедры.
  7. Разлить горячий нектар в стерилизованные банки или бутылки, герметично закрыть, укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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