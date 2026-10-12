Гарбузовий нектар з апельсинами та лимоном: ароматна заготівля на зиму

Гарбузовий сік на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Яскравий гарбуз у поєднанні з апельсинами й лимонами перетворюється на ніжний, ароматний нектар. Напій смакуватиме охолодженим і допоможе урізноманітнити домашні запаси в холодну пору року.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 8 кг (приблизно 5,5 кг чистої м’якоті);

вода — 4,5 л;

апельсини — 6 шт. (сік);

лимони — 2 шт. (сік);

цукор — 1 кг.

Приготування соку. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз вимити, очистити від шкірки й насіння, нарізати кубиками. Перекласти в каструлю, залити водою та варити після закипання приблизно 20 хвилин, доки м’якоть не стане м’якою. Перебити гарбуз блендером до однорідності. Додати апельсиновий і лимонний соки, всипати цукор та ретельно перемішати. Довести нектар до кипіння й проварити ще 3–5 хвилин, помішуючи. Гарячий напій розлити в підготовлені банки та герметично закрити.

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