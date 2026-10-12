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Головна Смак Гарбузовий сік на зиму: смачний нектар замість 1000 ліків

Гарбузовий сік на зиму: смачний нектар замість 1000 ліків

Ua ru
12 жовтня 2026 01:04
Гарбузовий нектар з апельсинами та лимоном: ароматна заготівля на зиму
Гарбузовий сік на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Яскравий гарбуз у поєднанні з апельсинами й лимонами перетворюється на ніжний, ароматний нектар. Напій смакуватиме охолодженим і допоможе урізноманітнити домашні запаси в холодну пору року.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 8 кг (приблизно 5,5 кг чистої м’якоті); 
  • вода — 4,5 л; 
  • апельсини — 6 шт. (сік); 
  • лимони — 2 шт. (сік); 
  • цукор — 1 кг.
рецепт гарбузового соку на зиму
Приготування соку. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз вимити, очистити від шкірки й насіння, нарізати кубиками.
  2. Перекласти в каструлю, залити водою та варити після закипання приблизно 20 хвилин, доки м’якоть не стане м’якою.
  3. Перебити гарбуз блендером до однорідності.
  4. Додати апельсиновий і лимонний соки, всипати цукор та ретельно перемішати.
  5. Довести нектар до кипіння й проварити ще 3–5 хвилин, помішуючи.
  6. Гарячий напій розлити в підготовлені банки та герметично закрити.

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гарбуз консервація рецепт заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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