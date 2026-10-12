Гарбузовий нектар з апельсинами та лимоном: ароматна заготівля на зиму

Гарбузовий сік на зиму: смачний нектар замість 1000 ліків
Ua ru
12 жовтня 2026 01:04
Гарбузовий сік на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Яскравий гарбуз у поєднанні з апельсинами й лимонами перетворюється на ніжний, ароматний нектар. Напій смакуватиме охолодженим і допоможе урізноманітнити домашні запаси в холодну пору року.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 8 кг (приблизно 5,5 кг чистої м’якоті);
- вода — 4,5 л;
- апельсини — 6 шт. (сік);
- лимони — 2 шт. (сік);
- цукор — 1 кг.
Спосіб приготування
- Гарбуз вимити, очистити від шкірки й насіння, нарізати кубиками.
- Перекласти в каструлю, залити водою та варити після закипання приблизно 20 хвилин, доки м’якоть не стане м’якою.
- Перебити гарбуз блендером до однорідності.
- Додати апельсиновий і лимонний соки, всипати цукор та ретельно перемішати.
- Довести нектар до кипіння й проварити ще 3–5 хвилин, помішуючи.
- Гарячий напій розлити в підготовлені банки та герметично закрити.
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