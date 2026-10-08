Гарбуз на зиму з апельсином: соковита заготівля зі смаком тропічного фрукта

Гарбуз на зиму "як манго": рецепт хіт 2026
Ua ru
8 жовтня 2026 01:04
Гарбуз на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Звичайний гарбуз у такому поєднанні перетворюється на яскраву ароматну заготівлю з приємною кисло-солодкою ноткою. Цитрусові добре просочують овоч соком і ароматом, а після стерилізації шматочки залишаються соковитими та пружними.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 3 кг.;
- апельсин — 3 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- лимонна кислота — 10 г;
- цукор — 600 г.
Спосіб приготування
- Очистити гарбуз від шкірки та насіння, нарізати кубиками.
- Один апельсин нарізати разом із цедрою, з двох інших зняти цедру та подрібнити.
- Лимон також нарізати невеликими шматочками разом із цедрою.
- Додати до гарбуза апельсини, лимон, лимонну кислоту та цукор, перемішати й залишити на 3 години при кімнатній температурі, кілька разів перемішуючи.
- Розкласти заготовку в чисті банки, накрити кришками та стерилізувати у каструлі з водою після закипання протягом 30 хвилин.
- Щільно закрутити банки, перевернути, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження.
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