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Головна Смак Квашений гарбуз з часником: рецепт без оцту

Квашений гарбуз з часником: рецепт без оцту

Ua ru
7 жовтня 2026 01:04
Квашений гарбуз із часником: пікантна закуска без оцту
Квашений гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Така заготівля допоможе по-новому використати сезонний гарбуз. Прянощі та часник додають йому насиченого смаку, а ферментація робить закуску цікавою альтернативою звичним маринованим овочам.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 1,5 кг;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • гвоздика — 2 бутони;
  • коріандр — 1 ч. л. без гірки;
  • перець горошком — за смаком;
  • кам’яна сіль — 1 ст. л.;
  • розсіл домашньої квашеної капусти — 2 ст. л.;
  • питна вода — до верху банки.
рецепт квашеного гарбуза
Гарбузи в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити гарбуз від шкірки, насіння та волокнистої середини, нарізати шматочками. Часник нарізати пластинками.
  2. У чисту стерилізовану 2-літрову банку щільно викласти гарбуз, чергуючи його з часником, лавровим листом, гвоздикою, коріандром і перцем.
  3. Розчинити сіль у невеликій кількості води, додати капустяний розсіл і перемішати.
  4. Залити гарбуз, за потреби долити водою до верху.
  5. Накрити банку кришкою без щільного закручування та залишити за кімнатної температури для ферментації.
  6. Після появи бульбашок і досягнення бажаної кислинки перенести в холодильник.
  7. Подаючи, використовувати як закуску до картоплі, м’яса чи інших страв.

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гарбуз рецепт ферментовані овочі ферментація
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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