Квашений гарбуз із часником: пікантна закуска без оцту

Квашений гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Така заготівля допоможе по-новому використати сезонний гарбуз. Прянощі та часник додають йому насиченого смаку, а ферментація робить закуску цікавою альтернативою звичним маринованим овочам.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 1,5 кг;

часник — 2–3 зубчики;

лавровий лист — 2 шт.;

гвоздика — 2 бутони;

коріандр — 1 ч. л. без гірки;

перець горошком — за смаком;

кам’яна сіль — 1 ст. л.;

розсіл домашньої квашеної капусти — 2 ст. л.;

питна вода — до верху банки.

Гарбузи в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити гарбуз від шкірки, насіння та волокнистої середини, нарізати шматочками. Часник нарізати пластинками. У чисту стерилізовану 2-літрову банку щільно викласти гарбуз, чергуючи його з часником, лавровим листом, гвоздикою, коріандром і перцем. Розчинити сіль у невеликій кількості води, додати капустяний розсіл і перемішати. Залити гарбуз, за потреби долити водою до верху. Накрити банку кришкою без щільного закручування та залишити за кімнатної температури для ферментації. Після появи бульбашок і досягнення бажаної кислинки перенести в холодильник. Подаючи, використовувати як закуску до картоплі, м’яса чи інших страв.

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