Квашений гарбуз із часником: пікантна закуска без оцту

Квашений гарбуз з часником: рецепт без оцту
Ua ru
7 жовтня 2026 01:04
Квашений гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua
Така заготівля допоможе по-новому використати сезонний гарбуз. Прянощі та часник додають йому насиченого смаку, а ферментація робить закуску цікавою альтернативою звичним маринованим овочам.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 1,5 кг;
- часник — 2–3 зубчики;
- лавровий лист — 2 шт.;
- гвоздика — 2 бутони;
- коріандр — 1 ч. л. без гірки;
- перець горошком — за смаком;
- кам’яна сіль — 1 ст. л.;
- розсіл домашньої квашеної капусти — 2 ст. л.;
- питна вода — до верху банки.
Спосіб приготування
- Очистити гарбуз від шкірки, насіння та волокнистої середини, нарізати шматочками. Часник нарізати пластинками.
- У чисту стерилізовану 2-літрову банку щільно викласти гарбуз, чергуючи його з часником, лавровим листом, гвоздикою, коріандром і перцем.
- Розчинити сіль у невеликій кількості води, додати капустяний розсіл і перемішати.
- Залити гарбуз, за потреби долити водою до верху.
- Накрити банку кришкою без щільного закручування та залишити за кімнатної температури для ферментації.
- Після появи бульбашок і досягнення бажаної кислинки перенести в холодильник.
- Подаючи, використовувати як закуску до картоплі, м’яса чи інших страв.
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