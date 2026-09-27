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Головна Смак Гарбуз смачніший за м’ясо за 20 хвилин: рецепт вечерю

Гарбуз смачніший за м’ясо за 20 хвилин: рецепт вечерю

Ua ru
27 вересня 2026 13:44
Гарбуз у сирній скоринці: швидка вечеря на сковороді
Гарбуз в клярі. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжний солодкуватий гарбуз у поєднанні з рум’яним сирним покриттям перетворюється на ситну домашню страву. Підготовка займає мінімум часу, а обсмажування робить шматочки апетитно хрусткими зовні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 850 г;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • чорний мелений перець — дрібка;
  • сметана 25% — 4 ст. л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • приправа для м’яса — ½ ч. л.;
  • сушена петрушка — ½ ч. л.;
  • твердий сир — 200 г;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 3 ст. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт гарбуза
Гарбуз в клярі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити гарбуз, нарізати пластинками завтовшки 1–2 см, злегка відбити та приправити сіллю й перцем. 
  2. Залити окропом, довести до кипіння та проварити під кришкою 2–3 хвилини. Вийняти й обсушити.
  3. Натерти сир. Змішати яйця зі сметаною, приправою, петрушкою та сиром.
  4. Окремо поєднати борошно з панірувальними сухарями.
  5. Обваляти шматочки гарбуза в сухій суміші, занурити в яєчно-сирну масу та викласти на розігріту з олією сковороду. 
  6. Смажити на середньому вогні по 5–6 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки та м’якості.
  7. Подавати гарбуз гарячим, поки сирна скоринка залишається хрусткою.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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