Гарбуз у сирній скоринці: швидка вечеря на сковороді

Гарбуз смачніший за м’ясо за 20 хвилин: рецепт вечерю
Ua ru
27 вересня 2026 13:44
Гарбуз в клярі. Фото: smachnenke.com.ua
Ніжний солодкуватий гарбуз у поєднанні з рум’яним сирним покриттям перетворюється на ситну домашню страву. Підготовка займає мінімум часу, а обсмажування робить шматочки апетитно хрусткими зовні.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 850 г;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — дрібка;
- сметана 25% — 4 ст. л.;
- яйця — 3 шт.;
- приправа для м’яса — ½ ч. л.;
- сушена петрушка — ½ ч. л.;
- твердий сир — 200 г;
- борошно — 3 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 3 ст. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Очистити гарбуз, нарізати пластинками завтовшки 1–2 см, злегка відбити та приправити сіллю й перцем.
- Залити окропом, довести до кипіння та проварити під кришкою 2–3 хвилини. Вийняти й обсушити.
- Натерти сир. Змішати яйця зі сметаною, приправою, петрушкою та сиром.
- Окремо поєднати борошно з панірувальними сухарями.
- Обваляти шматочки гарбуза в сухій суміші, занурити в яєчно-сирну масу та викласти на розігріту з олією сковороду.
- Смажити на середньому вогні по 5–6 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки та м’якості.
- Подавати гарбуз гарячим, поки сирна скоринка залишається хрусткою.
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