Гарбуз у сирній скоринці: швидка вечеря на сковороді

Гарбуз в клярі. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжний солодкуватий гарбуз у поєднанні з рум’яним сирним покриттям перетворюється на ситну домашню страву. Підготовка займає мінімум часу, а обсмажування робить шматочки апетитно хрусткими зовні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 850 г;

сіль — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — дрібка;

сметана 25% — 4 ст. л.;

яйця — 3 шт.;

приправа для м’яса — ½ ч. л.;

сушена петрушка — ½ ч. л.;

твердий сир — 200 г;

борошно — 3 ст. л.;

панірувальні сухарі — 3 ст. л.;

олія — для смаження.

Гарбуз в клярі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити гарбуз, нарізати пластинками завтовшки 1–2 см, злегка відбити та приправити сіллю й перцем. Залити окропом, довести до кипіння та проварити під кришкою 2–3 хвилини. Вийняти й обсушити. Натерти сир. Змішати яйця зі сметаною, приправою, петрушкою та сиром. Окремо поєднати борошно з панірувальними сухарями. Обваляти шматочки гарбуза в сухій суміші, занурити в яєчно-сирну масу та викласти на розігріту з олією сковороду. Смажити на середньому вогні по 5–6 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки та м’якості. Подавати гарбуз гарячим, поки сирна скоринка залишається хрусткою.

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