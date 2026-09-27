Тыква в творожной корочке: быстрый ужин на сковороде

Тыква в кляре. Фото: smachnenke.com.ua

Нежная сладковатая тыква в сочетании с румяной сырной корочкой превращается в сытное домашнее блюдо. Приготовление занимает минимум времени, а обжаривание делает кусочки аппетитно хрустящими снаружи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 850 г;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — щепотка;

сметана 25% — 4 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

приправа для мяса — ½ ч. л.;

сушеная петрушка — ½ ч. л.;

твёрдый сыр — 200 г;

мука — 3 ст. л.;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Тыква в кляре. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить тыкву, нарезать ломтиками толщиной 1–2 см, слегка отбить и приправить солью и перцем. Залить кипятком, довести до кипения и проварить под крышкой 2–3 минуты. Вынуть и обсушить. Натереть сыр. Смешать яйца со сметаной, приправой, петрушкой и сыром. Отдельно смешать муку с панировочными сухарями. Обвалять кусочки тыквы в сухой смеси, окунуть в яично-творожную массу и выложить на разогретую с маслом сковороду. Жарить на среднем огне по 5–6 минут с каждой стороны до румяной корочки и мягкости. Подавать тыкву горячей, пока сырная корочка остаётся хрустящей.

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