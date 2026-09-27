Тыква в творожной корочке: быстрый ужин на сковороде

Тыква, которая за 20 минут получается вкуснее мяса: рецепт ужина
Ua ru
27 сентября 2026 13:44
Тыква в кляре. Фото: smachnenke.com.ua
Нежная сладковатая тыква в сочетании с румяной сырной корочкой превращается в сытное домашнее блюдо. Приготовление занимает минимум времени, а обжаривание делает кусочки аппетитно хрустящими снаружи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 850 г;
- соль — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — щепотка;
- сметана 25% — 4 ст. л.;
- яйца — 3 шт.;
- приправа для мяса — ½ ч. л.;
- сушеная петрушка — ½ ч. л.;
- твёрдый сыр — 200 г;
- мука — 3 ст. л.;
- панировочные сухари — 3 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Очистить тыкву, нарезать ломтиками толщиной 1–2 см, слегка отбить и приправить солью и перцем.
- Залить кипятком, довести до кипения и проварить под крышкой 2–3 минуты. Вынуть и обсушить.
- Натереть сыр. Смешать яйца со сметаной, приправой, петрушкой и сыром.
- Отдельно смешать муку с панировочными сухарями.
- Обвалять кусочки тыквы в сухой смеси, окунуть в яично-творожную массу и выложить на разогретую с маслом сковороду.
- Жарить на среднем огне по 5–6 минут с каждой стороны до румяной корочки и мягкости.
- Подавать тыкву горячей, пока сырная корочка остаётся хрустящей.
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