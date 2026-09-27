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Главная Вкус Тыква, которая за 20 минут получается вкуснее мяса: рецепт ужина

Тыква, которая за 20 минут получается вкуснее мяса: рецепт ужина

Ua ru
27 сентября 2026 13:44
Тыква в творожной корочке: быстрый ужин на сковороде
Тыква в кляре. Фото: smachnenke.com.ua

Нежная сладковатая тыква в сочетании с румяной сырной корочкой превращается в сытное домашнее блюдо. Приготовление занимает минимум времени, а обжаривание делает кусочки аппетитно хрустящими снаружи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 850 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • черный молотый перец — щепотка;
  • сметана 25% — 4 ст. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • приправа для мяса — ½ ч. л.;
  • сушеная петрушка — ½ ч. л.;
  • твёрдый сыр — 200 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • панировочные сухари — 3 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.
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Тыква в кляре. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить тыкву, нарезать ломтиками толщиной 1–2 см, слегка отбить и приправить солью и перцем.
  2. Залить кипятком, довести до кипения и проварить под крышкой 2–3 минуты. Вынуть и обсушить.
  3. Натереть сыр. Смешать яйца со сметаной, приправой, петрушкой и сыром.
  4. Отдельно смешать муку с панировочными сухарями.
  5. Обвалять кусочки тыквы в сухой смеси, окунуть в яично-творожную массу и выложить на разогретую с маслом сковороду.
  6. Жарить на среднем огне по 5–6 минут с каждой стороны до румяной корочки и мягкости.
  7. Подавать тыкву горячей, пока сырная корочка остаётся хрустящей.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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