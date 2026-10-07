Квашеная тыква с чесноком: пикантная закуска без уксуса

Квашеная тыква с чесноком: рецепт без уксуса
Ua ru
7 октября 2026 01:04
Квашеная тыква. Фото: smachnenke.com.ua
Такая заготовка поможет по-новому использовать сезонную тыкву. Специи и чеснок придают ей насыщенный вкус, а ферментация делает эту закуску интересной альтернативой привычным квашеным овощам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- тыква — 1,5 кг;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- лавровый лист — 2 шт.;
- гвоздика — 2 бутона;
- кориандр — 1 ч. л. без горки;
- перец горошком — по вкусу;
- каменная соль — 1 ст. л.;
- рассол из домашней квашеной капусты — 2 ст. л.;
- питьевая вода — до верха банки.
Способ приготовления
- Очистить тыкву от кожуры, семян и волокнистой сердцевины, нарезать кусочками. Чеснок нарезать пластинками.
- В чистую стерилизованную 2-литровую банку плотно уложить тыкву, чередуя её с чесноком, лавровым листом, гвоздикой, кориандром и перцем.
- Растворить соль в небольшом количестве воды, добавить капустный рассол и перемешать.
- Залить тыкву, при необходимости долить водой до верха.
- Накрыть банку крышкой, не закручивая её плотно, и оставить при комнатной температуре для ферментации.
- После появления пузырьков и достижения желаемой кислинки перенести в холодильник.
- При подаче использовать в качестве закуски к картофелю, мясу или другим блюдам.
Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы
Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.
Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.
Читайте также:
Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.
Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.
Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.