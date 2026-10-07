Квашеная тыква с чесноком: пикантная закуска без уксуса

Квашеная тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Такая заготовка поможет по-новому использовать сезонную тыкву. Специи и чеснок придают ей насыщенный вкус, а ферментация делает эту закуску интересной альтернативой привычным квашеным овощам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 1,5 кг;

чеснок — 2–3 зубчика;

лавровый лист — 2 шт.;

гвоздика — 2 бутона;

кориандр — 1 ч. л. без горки;

перец горошком — по вкусу;

каменная соль — 1 ст. л.;

рассол из домашней квашеной капусты — 2 ст. л.;

питьевая вода — до верха банки.

Тыквы в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить тыкву от кожуры, семян и волокнистой сердцевины, нарезать кусочками. Чеснок нарезать пластинками. В чистую стерилизованную 2-литровую банку плотно уложить тыкву, чередуя её с чесноком, лавровым листом, гвоздикой, кориандром и перцем. Растворить соль в небольшом количестве воды, добавить капустный рассол и перемешать. Залить тыкву, при необходимости долить водой до верха. Накрыть банку крышкой, не закручивая её плотно, и оставить при комнатной температуре для ферментации. После появления пузырьков и достижения желаемой кислинки перенести в холодильник. При подаче использовать в качестве закуски к картофелю, мясу или другим блюдам.

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