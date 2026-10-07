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Главная Вкус Квашеная тыква с чесноком: рецепт без уксуса

Квашеная тыква с чесноком: рецепт без уксуса

Ua ru
7 октября 2026 01:04
Квашеная тыква с чесноком: пикантная закуска без уксуса
Квашеная тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Такая заготовка поможет по-новому использовать сезонную тыкву. Специи и чеснок придают ей насыщенный вкус, а ферментация делает эту закуску интересной альтернативой привычным квашеным овощам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 1,5 кг;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • гвоздика — 2 бутона;
  • кориандр — 1 ч. л. без горки;
  • перец горошком — по вкусу;
  • каменная соль — 1 ст. л.;
  • рассол из домашней квашеной капусты — 2 ст. л.;
  • питьевая вода — до верха банки.
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Тыквы в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить тыкву от кожуры, семян и волокнистой сердцевины, нарезать кусочками. Чеснок нарезать пластинками.
  2. В чистую стерилизованную 2-литровую банку плотно уложить тыкву, чередуя её с чесноком, лавровым листом, гвоздикой, кориандром и перцем.
  3. Растворить соль в небольшом количестве воды, добавить капустный рассол и перемешать.
  4. Залить тыкву, при необходимости долить водой до верха.
  5. Накрыть банку крышкой, не закручивая её плотно, и оставить при комнатной температуре для ферментации.
  6. После появления пузырьков и достижения желаемой кислинки перенести в холодильник.
  7. При подаче использовать в качестве закуски к картофелю, мясу или другим блюдам.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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