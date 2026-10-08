Тыква на зиму с апельсином: сочная заготовка со вкусом тропического фрукта

Тыква на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Обычная тыква в таком сочетании превращается в яркую ароматную заготовку с приятной кисло-сладкой ноткой. Цитрусовые хорошо пропитывают овощ соком и ароматом, а после стерилизации кусочки остаются сочными и упругими.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

тыква — 3 кг;

апельсин — 3 шт.;

лимон — 1 шт.;

лимонная кислота — 10 г;

сахар — 600 г.

Тыква в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Очистить тыкву от кожуры и семян, нарезать кубиками. Один апельсин нарезать вместе с цедрой, с двух остальных снять цедру и измельчить. Лимон также нарезать небольшими кусочками вместе с цедрой. Добавить к тыкве апельсины, лимон, лимонную кислоту и сахар, перемешать и оставить на 3 часа при комнатной температуре, несколько раз перемешивая. Разложить заготовку по чистым банкам, накрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой после закипания в течение 30 минут. Плотно закрутить банки, перевернуть, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Читайте также:

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.