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Главная Вкус Тыква на зиму "как манго": хит 2026

Тыква на зиму "как манго": хит 2026

Ua ru
8 октября 2026 01:04
Тыква на зиму с апельсином: сочная заготовка со вкусом тропического фрукта
Тыква на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Обычная тыква в таком сочетании превращается в яркую ароматную заготовку с приятной кисло-сладкой ноткой. Цитрусовые хорошо пропитывают овощ соком и ароматом, а после стерилизации кусочки остаются сочными и упругими.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 3 кг;
  • апельсин — 3 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • лимонная кислота — 10 г;
  • сахар — 600 г.
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Тыква в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить тыкву от кожуры и семян, нарезать кубиками.
  2. Один апельсин нарезать вместе с цедрой, с двух остальных снять цедру и измельчить.
  3. Лимон также нарезать небольшими кусочками вместе с цедрой.
  4. Добавить к тыкве апельсины, лимон, лимонную кислоту и сахар, перемешать и оставить на 3 часа при комнатной температуре, несколько раз перемешивая.
  5. Разложить заготовку по чистым банкам, накрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой после закипания в течение 30 минут.
  6. Плотно закрутить банки, перевернуть, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

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тыква рецепт заготовка на зиму манго
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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