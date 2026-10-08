Тыква на зиму с апельсином: сочная заготовка со вкусом тропического фрукта

Тыква на зиму "как манго": хит 2026
Ua ru
8 октября 2026 01:04
Тыква на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Обычная тыква в таком сочетании превращается в яркую ароматную заготовку с приятной кисло-сладкой ноткой. Цитрусовые хорошо пропитывают овощ соком и ароматом, а после стерилизации кусочки остаются сочными и упругими.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 3 кг;
- апельсин — 3 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- лимонная кислота — 10 г;
- сахар — 600 г.
Способ приготовления
- Очистить тыкву от кожуры и семян, нарезать кубиками.
- Один апельсин нарезать вместе с цедрой, с двух остальных снять цедру и измельчить.
- Лимон также нарезать небольшими кусочками вместе с цедрой.
- Добавить к тыкве апельсины, лимон, лимонную кислоту и сахар, перемешать и оставить на 3 часа при комнатной температуре, несколько раз перемешивая.
- Разложить заготовку по чистым банкам, накрыть крышками и стерилизовать в кастрюле с водой после закипания в течение 30 минут.
- Плотно закрутить банки, перевернуть, укутать одеялом и оставить до полного остывания.
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