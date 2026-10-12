Тыквенный нектар с апельсинами и лимоном: ароматная заготовка на зиму

Тыквенный сок на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Яркая тыква в сочетании с апельсинами и лимонами превращается в нежный, ароматный нектар. Напиток будет вкусен охлажденным и поможет разнообразить домашние запасы в холодное время года.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 8 кг (примерно 5,5 кг чистой мякоти);

вода — 4,5 л;

апельсины — 6 шт. (сок);

лимоны — 2 шт. (сок);

сахар — 1 кг.

Приготовление сока. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Тыкву вымыть, очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками. Переложить в кастрюлю, залить водой и варить после закипания примерно 20 минут, пока мякоть не станет мягкой. Измельчить тыкву блендером до однородной консистенции. Добавить апельсиновый и лимонный соки, всыпать сахар и тщательно перемешать. Довести нектар до кипения и проварить ещё 3–5 минут, помешивая. Горячий напиток разлить в подготовленные банки и герметично закрыть.

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