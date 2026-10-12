Тыквенный нектар с апельсинами и лимоном: ароматная заготовка на зиму

Тыквенный сок на зиму: вкусный нектар вместо 1000 лекарств
Ua ru
12 октября 2026 01:04
Тыквенный сок на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Яркая тыква в сочетании с апельсинами и лимонами превращается в нежный, ароматный нектар. Напиток будет вкусен охлажденным и поможет разнообразить домашние запасы в холодное время года.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 8 кг (примерно 5,5 кг чистой мякоти);
- вода — 4,5 л;
- апельсины — 6 шт. (сок);
- лимоны — 2 шт. (сок);
- сахар — 1 кг.
Способ приготовления
- Тыкву вымыть, очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками.
- Переложить в кастрюлю, залить водой и варить после закипания примерно 20 минут, пока мякоть не станет мягкой.
- Измельчить тыкву блендером до однородной консистенции.
- Добавить апельсиновый и лимонный соки, всыпать сахар и тщательно перемешать.
- Довести нектар до кипения и проварить ещё 3–5 минут, помешивая.
- Горячий напиток разлить в подготовленные банки и герметично закрыть.
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