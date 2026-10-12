Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Тыквенный сок на зиму: вкусный нектар вместо 1000 лекарств

Тыквенный сок на зиму: вкусный нектар вместо 1000 лекарств

Ua ru
12 октября 2026 01:04
Тыквенный нектар с апельсинами и лимоном: ароматная заготовка на зиму
Тыквенный сок на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Яркая тыква в сочетании с апельсинами и лимонами превращается в нежный, ароматный нектар. Напиток будет вкусен охлажденным и поможет разнообразить домашние запасы в холодное время года.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • тыква — 8 кг (примерно 5,5 кг чистой мякоти);
  • вода — 4,5 л;
  • апельсины — 6 шт. (сок);
  • лимоны — 2 шт. (сок);
  • сахар — 1 кг.
рецепт гарбузового соку на зиму
Приготовление сока. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву вымыть, очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками.
  2. Переложить в кастрюлю, залить водой и варить после закипания примерно 20 минут, пока мякоть не станет мягкой.
  3. Измельчить тыкву блендером до однородной консистенции.
  4. Добавить апельсиновый и лимонный соки, всыпать сахар и тщательно перемешать.
  5. Довести нектар до кипения и проварить ещё 3–5 минут, помешивая.
  6. Горячий напиток разлить в подготовленные банки и герметично закрыть.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Читайте также:

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

тыква консервация рецепт заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации