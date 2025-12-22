Картопля з оселедцем — святковий рецепт приготування з фото

Картопля з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Ця гаряча страва доводить, що навіть найпростіші продукти можуть виглядати по-справжньому святково. Картопляна основа з ніжною скоринкою та пікантна начинка з оселедця створюють гармонійне поєднання, яке доречно подати як на велике свято, так і на родинну вечерю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 9 шт.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

вершкове масло — 30 г.;

рослинна олія — для змащування форм.

Для начинки:

філе оселедця — 2 шт.;

червона цибуля — 1/2 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — щіпка;

лимонний сік — 1 ч. л.;

діжонська гірчиця в зернах — 2 ч. л.;

рослинна або оливкова олія — 2 ч. л.;

зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, відварити у підсоленій воді до м’якості, злити рідину та розім’яти у пюре. Додати сіль і перець до свого смаку, перемішати до однорідної консистенції. Форми для запікання змастити рослинною олією, викласти картопляне пюре, розрівняти та зробити заглиблення склянкою або чаркою. У кожне заглиблення покласти невеликий шматочок вершкового масла.

Картопляне пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати у духовці при 175 °C до легкої рум’яної скоринки. Дістати та дати трохи охолонути, після чого обережно звільнити картопляні основи з форм. Червону цибулю нарізати дрібними кубиками, додати щіпку солі та цукру, добре пом’яти руками. Додати лимонний сік, перемішати та залишити маринуватися.

Закуска з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Філе оселедця нарізати дрібними кубиками, з’єднати з маринованою цибулею, додати діжонську гірчицю, перець і олію. Перемішати та довести начинку до збалансованого смаку. Готові картопляні кошички наповнити оселедцевою начинкою, прикрасити подрібненою зеленню та одразу подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.