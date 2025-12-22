Відео
Головна Смак Гаряча страва №1 — картопля з оселедцем на будь-яке свято

Гаряча страва №1 — картопля з оселедцем на будь-яке свято

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 21:04
Картопля з оселедцем — святковий рецепт приготування з фото
Картопля з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Ця гаряча страва доводить, що навіть найпростіші продукти можуть виглядати по-справжньому святково. Картопляна основа з ніжною скоринкою та пікантна начинка з оселедця створюють гармонійне поєднання, яке доречно подати як на велике свято, так і на родинну вечерю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • картопля — 9 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • вершкове масло — 30 г.;
  • рослинна олія — для змащування форм.

Для начинки:

  • філе оселедця — 2 шт.;
  • червона цибуля — 1/2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — щіпка;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • діжонська гірчиця в зернах — 2 ч. л.;
  • рослинна або оливкова олія — 2 ч. л.;
  • зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, відварити у підсоленій воді до м’якості, злити рідину та розім’яти у пюре. Додати сіль і перець до свого смаку, перемішати до однорідної консистенції. Форми для запікання змастити рослинною олією, викласти картопляне пюре, розрівняти та зробити заглиблення склянкою або чаркою. У кожне заглиблення покласти невеликий шматочок вершкового масла.

рецепт закуски з оселедцем
Картопляне пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати у духовці при 175 °C до легкої рум’яної скоринки. Дістати та дати трохи охолонути, після чого обережно звільнити картопляні основи з форм. Червону цибулю нарізати дрібними кубиками, додати щіпку солі та цукру, добре пом’яти руками. Додати лимонний сік, перемішати та залишити маринуватися.

рецепт закуски з картоплею
Закуска з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Філе оселедця нарізати дрібними кубиками, з’єднати з маринованою цибулею, додати діжонську гірчицю, перець і олію. Перемішати та довести начинку до збалансованого смаку. Готові картопляні кошички наповнити оселедцевою начинкою, прикрасити подрібненою зеленню та одразу подавати до столу.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
