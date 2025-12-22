Видео
Горячее блюдо №1 — картофель с селедкой на любой праздник

Горячее блюдо №1 — картофель с селедкой на любой праздник

Дата публикации 22 декабря 2025 21:04
Картофель с селедкой — праздничный рецепт приготовления с фото
Картофель с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua

Это горячее блюдо доказывает, что даже самые простые продукты могут выглядеть по-настоящему празднично. Картофельная основа с нежной корочкой и пикантная начинка из сельди создают гармоничное сочетание, которое уместно подать как на большой праздник, так и на семейный ужин.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • картофель — 9 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • сливочное масло — 30 г;
  • растительное масло — для смазывания форм.

Для начинки:

  • филе сельди — 2 шт.;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — щепотка;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • дижонская горчица в зернах — 2 ч. л.;
  • растительное или оливковое масло — 2 ч. л.;
  • зелень — для подачи.

Способ приготовления

Картофель очистить, отварить в подсоленной воде до мягкости, слить жидкость и размять в пюре. Добавить соль и перец по своему вкусу, перемешать до однородной консистенции. Формы для запекания смазать растительным маслом, выложить картофельное пюре, разровнять и сделать углубления стаканом или рюмкой. В каждое углубление положить небольшой кусочек сливочного масла.

рецепт закуски з оселедцем
Картофельное пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в духовке при 175 °C до легкой румяной корочки. Достать и дать немного остыть, после чего осторожно освободить картофельные основы из форм. Красный лук нарезать мелкими кубиками, добавить щепотку соли и сахара, хорошо помять руками. Добавить лимонный сок, перемешать и оставить мариноваться.

рецепт закуски з картоплею
Закуска с сельдью. Фото: smachnenke.com.ua

Филе сельди нарезать мелкими кубиками, соединить с маринованным луком, добавить дижонскую горчицу, перец и растительное масло. Перемешать и довести начинку до сбалансированного вкуса. Готовые картофельные корзиночки наполнить селедочной начинкой, украсить измельченной зеленью и сразу подавать к столу.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
