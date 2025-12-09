Відео
Гарний салат зі шпротами "Любимчик" — король святкового столу

Дата публікації: 9 грудня 2025 12:04
Салат зі шпротами Любимчик — рецепти та спосіб приготування для святкового столу
Салат зі шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Салат зі шпротами "Любимчик" завжди привертає увагу на святковому столі своєю яскравістю, ніжними шарами та насиченим смаком. Це той рецепт, який легко приготувати, але результат виглядає так, ніби ви витратили на нього багато часу. Завдяки поєднанню овочів, яєць і делікатних шпротів салат виходить гармонійним, соковитим і дуже апетитним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • відварена картопля — 1 шт.;
  • відварена морква — 1 шт.;
  • маринована цибуля — 1/2 шт.;
  • шпроти — 1 б.;
  • яйця — 3 шт.;
  • мариновані огірки — 3 шт.;
  • плавлений сир — 1 шт.;
  • майонез — 1 пак.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати мариновану цибулю: нарізати її дрібними кубиками, додати цукор і оцет, залити окропом, накрити та залишити на 10 хвилин, після чого злити маринад. На тарілку встановити салатне кільце. Натерти картоплю на крупній тертці, викласти першим шаром, вирівняти, злегка посолити, поперчити та нанести тонку майонезну сітку. Наступним шаром натерти моркву, розподілити рівномірно, легенько посолити та покрити майонезом. Викласти половину маринованої цибулі та розподілити по поверхні.

салат зі шпротами
Подрібнені шпроти. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати шпроти: відцідити їх від олії, розім’яти виделкою та викласти наступним шаром. Яйця відварити, відділити білки від жовтків. Білки натерти на крупній тертці та викласти поверх шпрот, покрити тонкою майонезною сіткою. Мариновані огірки натерти окремо, дати стекти зайвій рідині та розподілити поверх білків, знову нанести майонез.

смачний салат зі шпротами
Жовтки та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлений сир натерти на крупній тертці, попередньо змастивши її олією, та викласти наступним шаром. Жовтки натерти на дрібній тертці і сформувати зверху яскравий рівний шар. За бажанням прикрасити зеленню або цілими шпротами. Перед подачею зняти кільце та дати салату трохи стабілізуватися.

салат рецепт Що приготувати на Новий рік закуска шпроти
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
