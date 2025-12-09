Салат со шпротами Любимчик — рецепты и способ приготовления для праздничного стола

Салат со шпротами. Фото: smachnenke.com.ua

Салат со шпротами "Любимчик" всегда привлекает внимание на праздничном столе своей яркостью, нежными слоями и насыщенным вкусом. Это тот рецепт, который легко приготовить, но результат выглядит так, будто вы потратили на него много времени. Благодаря сочетанию овощей, яиц и деликатных шпрот салат получается гармоничным, сочным и очень аппетитным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

отварной картофель — 1 шт.;

отварная морковь — 1 шт.;

маринованный лук — 1/2 шт.;

шпроты — 1 б.;

яйца — 3 шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

плавленый сыр — 1 шт.;

майонез — 1 пак;

соль — по своему вкусу;

перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить маринованный лук: нарезать его мелкими кубиками, добавить сахар и уксус, залить кипятком, накрыть и оставить на 10 минут, после чего слить маринад. На тарелку установить салатное кольцо. Натереть картофель на крупной терке, выложить первым слоем, выровнять, слегка посолить, поперчить и нанести тонкую майонезную сетку. Следующим слоем натереть морковь, распределить равномерно, слегка посолить и покрыть майонезом. Выложить половину маринованного лука и распределить по поверхности.

Измельченные шпроты. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить шпроты: отцедить их от масла, размять вилкой и выложить следующим слоем. Яйца отварить, отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке и выложить поверх шпрот, покрыть тонкой майонезной сеткой. Маринованные огурцы натереть отдельно, дать стечь лишней жидкости и распределить поверх белков, снова нанести майонез.

Желтки и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленый сыр натереть на крупной терке, предварительно смазав ее маслом, и выложить следующим слоем. Желтки натереть на мелкой терке и сформировать сверху яркий ровный слой. По желанию украсить зеленью или целыми шпротами. Перед подачей снять кольцо и дать салату немного стабилизироваться.

