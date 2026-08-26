Мариновані помідори без шкірки з часником по-херсонськи: простий рецепт консервації

Мариновані помідори без шкірки з часником. Фото: кадр з відео

"Голі" помідори по-херсонськи — незвичайна заготовка, в якій томати маринують без шкірки. Завдяки цьому вони добре просочуються ароматним маринадом із часником, кропом та спеціями й виходять особливо соковитими. Така закуска взимку чудово доповнить картоплю, м'ясо та інші домашні страви.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Ірина Рудневська на YouTube-каналі, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори сорту Чумак або коктейльні — 2,5 кг;

парасольки кропу — 6-8 шт.;

часник — 1,5 головки;

лавровий лист — 4 шт.;

чорний перець горошком — 10 шт.;

духмяний перець — за бажанням;

перець чилі — за бажанням.

Для маринаду:

вода — 1 л;

сіль — 2 ст. л. без гірки;

цукор — 3 ст. л.;

столовий оцет — 60 мл.

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Мариновані помідори без шкірки з часником. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Помідори добре вимийте, видаліть плодоніжки та зробіть на кожному невеликий хрестоподібний надріз. Порціями опускайте томати у киплячу воду приблизно на одну хвилину. Довго тримати їх в окропі не потрібно, щоб м'якоть не стала занадто м'якою. Дістаньте помідори та обережно зніміть шкірку — після ошпарювання вона легко відходитиме від м'якоті. Часник очистьте та наріжте тонкими слайсами. Підготуйте чисті банки та кришки. На дно банок покладіть парасольки кропу, лавровий лист, перець та частину часнику. За бажанням додайте трохи чилі, якщо хочете отримати гострішу закуску. Наповніть банки очищеними помідорами, перекладаючи їх слайсами часнику та кропом. Для маринаду налийте воду в каструлю, додайте цукор, сіль та спеції. Доведіть до кипіння та проваріть близько хвилини, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Зніміть маринад з вогню, влийте оцет та перемішайте. Одразу залийте гарячим маринадом помідори.

Готові "голі" помідори виходять ніжними, ароматними та добре просоченими часниково-пряним маринадом. Перед подачею їх можна охолодити. Така закуска особливо добре смакує до картоплі та м'ясних страв.

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