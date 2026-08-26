Мариновані помідори без шкірки з часником по-херсонськи: простий рецепт консервації

"Голі" помідори по-херсонськи: знаменитий рецепт закрутки на зиму
"Голі" помідори по-херсонськи — незвичайна заготовка, в якій томати маринують без шкірки. Завдяки цьому вони добре просочуються ароматним маринадом із часником, кропом та спеціями й виходять особливо соковитими. Така закуска взимку чудово доповнить картоплю, м'ясо та інші домашні страви.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Ірина Рудневська на YouTube-каналі, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори сорту Чумак або коктейльні — 2,5 кг;
- парасольки кропу — 6-8 шт.;
- часник — 1,5 головки;
- лавровий лист — 4 шт.;
- чорний перець горошком — 10 шт.;
- духмяний перець — за бажанням;
- перець чилі — за бажанням.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- сіль — 2 ст. л. без гірки;
- цукор — 3 ст. л.;
- столовий оцет — 60 мл.
Спосіб приготування
- Помідори добре вимийте, видаліть плодоніжки та зробіть на кожному невеликий хрестоподібний надріз.
- Порціями опускайте томати у киплячу воду приблизно на одну хвилину. Довго тримати їх в окропі не потрібно, щоб м'якоть не стала занадто м'якою.
- Дістаньте помідори та обережно зніміть шкірку — після ошпарювання вона легко відходитиме від м'якоті.
- Часник очистьте та наріжте тонкими слайсами. Підготуйте чисті банки та кришки.
- На дно банок покладіть парасольки кропу, лавровий лист, перець та частину часнику. За бажанням додайте трохи чилі, якщо хочете отримати гострішу закуску.
- Наповніть банки очищеними помідорами, перекладаючи їх слайсами часнику та кропом.
- Для маринаду налийте воду в каструлю, додайте цукор, сіль та спеції. Доведіть до кипіння та проваріть близько хвилини, щоб сіль і цукор повністю розчинилися.
- Зніміть маринад з вогню, влийте оцет та перемішайте. Одразу залийте гарячим маринадом помідори.
Готові "голі" помідори виходять ніжними, ароматними та добре просоченими часниково-пряним маринадом. Перед подачею їх можна охолодити. Така закуска особливо добре смакує до картоплі та м'ясних страв.
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