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Головна Смак Помідори з яблуками 2 в 1: рецепт консервації на зиму без оцту

Помідори з яблуками 2 в 1: рецепт консервації на зиму без оцту

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 01:04
Помідори з яблуками на зиму: ароматна заготівля без оцту
Помідори з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться урізноманітнити домашню консервацію, обов'язково спробуйте цей рецепт. Яблука надають помідорам особливого аромату, а самі просочуються пряним розсолом і стають не менш смачними за томати.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на одну 3-літрову банку):

  • помідори — приблизно 2 кг;
  • яблука "Антонівка" — 3–4 шт.;
  • солодкий перець — 2 шт.;
  • гострий перець — 1 шт.;
  • часник — за бажанням;
  • лаврове листя — за бажанням;
  • чорний і духмяний перець горошком — до смаку.

Для розсолу на 1 літр води:

  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.
рецепт помідорів з яблуками на зиму
Помідори та яблука в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори вимити, за потреби проколоти біля плодоніжки.
  2. Яблука нарізати великими часточками, солодкий перець — смужками, гострий перець — невеликими шматочками.
  3. У стерилізовану банку шарами викласти помідори, яблука та солодкий перець.
  4. Додати гострий перець, а за бажанням — часник, лавровий лист і перець горошком.
  5. Залити банку окропом, залишити на 10–15 хвилин, після чого злити воду в каструлю.
  6. Додати сіль і цукор, довести розсіл до кипіння та знову залити ним вміст банки.
  7. Одразу герметично закрити кришкою, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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консервація рецепт помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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